Natalia, o mamă din Kiev: „Am decis să nu plec, sunt cu fiica mea şi cu două pisici, urc şi cobor din adăpost”

Natalia, o mamă din Kiev, fostă jurnalistă, a vorbit despre decizia sa de a nu părăsi Ucraina, în pofida pericolului existent după invazia Rusiei, conform News.ro.

Natalia este o mamă care a decis să nu părăsească ţara natală şi locuinţa din Kiev, în care trăieşte cu fiica sa şi cu cele două pisici. În cea mai mare parte a timpului stau într-un adăpost de la subsolul locuinţei şi, periodic, Natalia îşi face curaj să urce în locuinţă, unde încă are semnal la telefon. A fost jurnalistă, apoi a activat în structurile unui minister din Ucraina, după care s-a angajat la o companie privată.

„În prima zi, în 24 februarie când a izbucnit totul, a fost rău. Nu ştiam ce să facem, am reuşit să fac bagaje, dar am rămas pe loc. Am prieteni care nu au reuşit să treacă graniţele în 23-24 de ore. Spre Polonia şi Slovacia este mult mai greu să ajungi, iar poate spre Republica Moldova şi România mai uşor, dar eu am decis să rămân, până la urmă. Avem adăpostul jos, am dus-o pe fiica mea, iar eu urc şi cobor, acasă şi spre adăpost. Acasă sunt cele două pisici, iar în adăpost nu avem semnal. Dar am decis să rămân acasă”, povesteşte Natalia.

Spune că toţi compatrioţii săi au fost împietriţi de durere după invazia Rusiei, dar apoi au prins curaj aflând veşti despre eforturile armatei şi ale oamenilor de rând, în încercarea de a ţine piept situaţiei terifiante.

„Am mare încredere în ai noştri. Uneori e linişte, uneori mai sunt explozii, dar ne păstrăm calmul. Simţim sprijinul alor noştri, armată, politicieni, plus tot ce vedem din partea lumii, în afara Ucrainei. Am decis să nu părăsesc Kiev şi ţara, pentru că am văzut şi alte familii cu copii care au decis să rămână. Nu vrem să ne părăsim ţara şi casa. Am avut oportunitatea să plec, dar am decis să nu fac asta. Fiica mea e bine, a fost greu în prima zi când nu ştiam ce se întâmplă şi ce să-i spun, dar acum e mai bine. Nu ştim ce va urma, sperăm cu toţii că se va termina cât mai repede şi vom fi în siguranţă”, mai spune Natalia.

Ea se declară recunoscătoare pentru toate ofertele de sprijin primite din afara ţării, în cazul în care decide să părăsească Ucraina, dar consideră că locul său este, deocamdată, acasă, la Kiev.