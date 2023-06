Mulți români și-au prelungit vacanța de Rusalii. Stațiunea Mamaia, încă plină, în special de familii cu copii

Litoralul va arăta și în zilele următoare ca în weekend. Adică va fi destul de animat. Luni, soarele a strălucit ca la început de vară, au fost 23 de grade în aer, însă indexul UV a fost foarte ridicat: 8 pe o scara de la 1-11. Apa mării s-a mai încălzit cu 3 grade față de săptămâna trecută și a ajuns la 20,5. Drept urmare că mulți au făcut baie toată ziua. La prânz plaja din stațiunea Mamaia era încă plină, în special de familii cu copii.



Reporter: Cine pe cine a convins să vă prelungiți vacanța?

Bărbat: „Din câte știți, la noi în Romania pionul principal într-o familie este copilul. Am început vacanța cu o Deltă am fost trei zile în Deltă și am zis că dacă tot avem parte de zile prelungite, am fugit două zile și la mare. Ne-am bucurat de soare, ne-am bucurat de apă."



Femeie: „Sunt în binecunoscuta grevă și atunci acesta este un motiv pentru care ne putem prelungi vacanța. Am profitat, da."

Femeie: „Copiii sunt întotdeauna cei care decid pentru ei, chiar avem temele nefăcute."

Ionuț și Andra s-au simțit atât de bine pe litoral, încât s-au hotărât să mai stea două zile. Și nu sunt singurii.

Cuplu: „A fost cald, soare, foarte aglomerat, minunat pentru plajă. Am zis să profităm de vremea frumoasă, de zilele însorite. Suntem și o gașcă puțin mai mare, suntem 20 și ceva de prieteni veniți și am vrut să mai stăm câteva zile."

Fată: „Este cald, frumos și profităm de zilele astea libere. Ne-am mai luat și noi două zile în plus."



Fată: „Pentru că vremea a fost super ok și am vrut să ne distrăm în cluburi, pe la terase.”

Reporter: Aveați de gând să plecați astăzi?

Fată: „Nu, nu mai prelungim, dacă este cazul, apa este caldă, soare."



În această perioadă tarifele de pe litoral sunt cu aproape 50 la sută mai mici față de cele din sezon. O cameră la un hotel de 3 stele se închiriază și cu 99 de lei pe noapte. La cele de 4 sau 5 stele o să dați însă între 500 și 1300 de lei pe noapte.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 05-06-2023 19:15