„Se va reduce oferta. Nu vom mai găsi multe branduri”. Motivul pentru care unele produse dispar de pe rafturi

Ca să nu rămână cu marfa, producătorii au redus porțiile sau chiar au renunţat la anumite specialităţi. Oamenii au început să cumpere cumpătat, pentru că toate sunt scumpe.

Vânzător: „Vă dau bucățica asta așa, dau mai mare?”

Client: „O bucată așa de mușchi țigănesc!”

Două, trei degete - unitatea de măsură folosită de cei mai mulți dintre clienţi, mai ales dacă cer un produs scump. În aceste condiții, au dispărut unele sortimente.

Mariana Cândea, producător de mezeluri: „Ne miram și noi când mai iau o rudă întreagă de salam. Am renunțat la vreo două sortimente de salam. Chiar și cel de Sibiu. Nu am renunțat încă la el, este destul de scump la preț și se vinde tot mai puțin. Un fel de mușchi, am renunțat, nu le-am mai adus.”

Proprietarii unei băcanii le-au cerut furnizorilor să ambaleze alimentele în porții mici

La rândul lor şi compercianții încearcă să se plieze. Proprietarii unei băcanii le-au cerut furnizorilor să ambaleze alimentele în porții mici, ca să le poată vinde.

Camelia Purice, consultantul de vânzări al unei băcănii: „Dacă până acum, un pachet pentru o familie cu doi, trei sau patru membri era între 250, 300 de grame, acum, pentru a nu mai face nici risipă, am redus din cantități și am observat că și prețul s-a diminuat, fiind cantitatea mai mică, este normal. Pachețelul de unt, de la 240 de grame la 170 de grame. De la borcanele mari am reușit să aducem produse la borcane mai mici.”

De altfel, unele sortimente de brânză depășesc 60 de lei kilogramul în timp ce cașcavalul sare de 80 de lei, dar poate să fie şi 100. Primul motiv invocat este că anul acesta vacile, oile şi caprele au dat mai puţin lapte.

2022, un an slab pentru lapte din cauza secetei

Adrian Dăncilă, producător de brânzeturi: „A fost un an mai slab de lapte pentru că a fost secetă. Oile deja din vară au început să mănânce lucernă, pe care trebuia să o mănânce pe iarnă. Porumbul nu s-a făcut.”

Laptele costa în medie cinci lei, în timp ce acum e 10 lei litrul. De altfel, potrivit asociațiilor de producători, ne putem aștepta ca în perioada următoare să nu mai avem raioane întregi din aceeași categorie de produse.

Dorin Cojocaru, Asociația Patronală Română din Industria Laptelui: „Se va reduce oferta la raft. Deci nu vom mai găsi produse diversificate, nu vom mai găsi multe branduri la raft. Unul, doi furnizori și pe urmă, marcă proprie. Cam ăsta e viitorul.”

Forţaţi de situaţie, mulţi se orientează către alimentele cele mai ieftine deşi, potrivit specialiştilor, acestea nu sunt şi cele mai sănătoase. Nutriționiștii ne recomandă să scădem mai degrabă din porție, decât să facem rabat de la calitate.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 11-10-2022 19:19