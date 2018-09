Motivul pentru care o tânără din Botoșani a incendiat mașina iubitului. Ce i-a spus apoi la telefon

O tânără de 23 de ani din judeţul Botoşani a ajuns în arestul poliţiei după ce, într-o criză de furie, a incendiat maşina fostului iubit.

Femeia a vrut astfel să se răzbune pentru că bărbatul, plecat la muncă în străinătate, şi-a dorit apoi să se despartă de ea. După aceasta ispravă, suspecta a încercat să fugă din ţară, dar a fost reţinută de poliţişti în Bistriţa. Acum este după gratii.

Maşina bărbatului era parcată lângă casa mamei sale. Bătrâna dormea dusă şi vecinii au fost cei care au reuşit să dea alarma şi să o scoată pe femeie din casă: focul pus la maşina se extinsese şi la acoperişul locuinţei.

Elena Berlinschi, mama proprietarului maşinii: "M-am trezit şi am auzit gălăgie afară, vecinii că să ies. În timpul ăla m-a sunat şi băiatul. Am ieşit afară şi atât am apucat să îi spun: Vai! Arde! El mi-a spus: mamă, a dat foc animala aia. După aia l-a sunat iar ea şi i-a spus: vezi că arde mamă-ta.”

Femeia spune că fiul ei s-a împrietenit cu tânăra de 23 de ani în urmă cu două luni însă, nu au stat prea mult timp împreună pentru că el a plecat la muncă în străinătate.

Poliţiştii au aflat că suspecta încerca să îl facă pe bărbat să se întoarcă în ţară, la ea, dar n-a avut succes. Chiar tânăra l-a anunţat pe fostul iubit de incediere. Iar vecinii spun că au văzut-o fugind de la locul faptei.

Elena Berlinschi, mama proprietarului maşinii: "S-a răzbunat pe el. El a plecat în Germania. Nu prea ştiu exact ce a fost între ei. Am înţeles că ea a umblat cu altcineva şi cine ştie ce au vorbit ei la telefon, dar ea a venit la ora 1 noaptea şi a dat foc. "

Imediat după scandal, tânăra şi-a lăsat în grija rudelor copilul de patru ani, dintr-o altă căsătorie, şi a vrut să fugă din ţară. A fost însă identificată de poliţiştii din Bistriţa Năsăud, iar mai apoi a fost escortata la Botoşani pentru audieri.

Tânăra a fost reţinută pentru 24 de ore în arestul IPJ Botoşani, iar dacă va fi găsită vinovată, riscă inclusiv închisoarea.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!