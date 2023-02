Motivul pentru care a fost înjunghiată tânăra de 30 de ani din București. Agresorul a fost prins datorită unei martore

Bărbatul a continuat să o urmărească, iar acțiunea polițiștilor de la transporturi s-ar fi sfârșit prost dacă nu ar fi intervenit o tânără curajoasă.

Femeia l-a împins pe agresor care s-a dezechilibrat și a căzut în fața agenților care l-au imobilizat. Unul dintre ei a fost tăiat la mână în timpul intervenției.

O înregistrare îl surprinde pe agresor pe trotuarul Gării de Nord din Capitală cum se îndreaptă hotărât spre fostă iubită, care stătea de vorbă cu o prietenă. A lovit-o de câteva ori însă femeia, protejată de o geacă mai groasă de iarnă, a fost rănită ușor și a rămas în picioare. Tânăra de 30 de ani a reușit să scape după ce persoanele din jur au intervenit. Chiar și-așa, agresorul a continuat să alerge printre mașinile parcate în zonă.

Victima: „L-am cunoscut în zona Gării de Nord acum opt luni de zile și după persoana respectivă s-a îndrăgostit de mine. La care eu i-am spus: nu pot să am o relație cu tine deoarece am șapte copii acasă și ești în vârstă. Te omor, te omor făcea. Tot rănită cum eram, tot alergam după mașini și el cu cuțitul după mine, și poliția se uita.”

După câteva minute, în zonă au apărut și polițiștii de la Transporturi care au început să negocieze cu agresorul care amenința că se omoară. Este și momentul în care o femeie, care urmărise întreaga scenă, se furișează în spatele bărbatului și îl împinge. Agresorul cade la pământ și numai așa polițiștii reușesc să îl încătușeze.

Martoră: „Până a venit poliția noi am alergat aici. Am alergat ca să o apărăm. Când poliția, TF-ul sau jandarmii stăteau de vorbă cu el, eu am acționat. Eu am fost pe partea asta și l-am împins. Alți taximetriști se uitau și nu se băgau să îi ia cuțitul.”

În timpul intervenției unul dintre polițiștii de la Transporturi a fost rănit la mâna dreaptă când voia să îi ia cuțitul din mână agresorului. Altercația a avut loc pe un trotuar în zona coloanelor a Gării de Nord din Capitală și a fost surprinsă de o cameră de supraveghere.

Individul a fost arestat pentru o lună de zile. El este cercetat acum pentru tentativă de omor.

Potrivit polițiștilor femeia nu ceruse un ordin de restricție împotriva lui. Victimele violenței domestice au la dispoziție și numărul de telefon 0800500333, la care pot suna oricând gratuit pentru ajutor.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 28-02-2023 19:03