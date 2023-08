Motivul crimei din Mangalia. De ce a fost ucisă cu sânge rece fata de 18 ani de prietena ei. „Era mutilată”

Adolescenta de 18 ani a fost găsită cu răni la nivelul gâtului și mai multe vânătăi. Bărbatul care a descoperit-o a povestit că fata avea fața mutilată.

„Mergeam la pescuit, pe întuneric, 5:15 era ceasul. Ea era sub bancă, pusă acolo ghemuită. Am crezut că e un câine şi când am pus mâna, am văzut că e o persoană fizică. Nu mai respira, avea până în 15 ani. Era mutilată, nu i se cunoştea faţa. Am avut un şoc foarte mare. A fost adusă aici cred”, a spus pescarul.

Crima a avut loc după ce cele două fete s-au certat. Victima avea un iubit pe care îl înșela, iar fata care ar fi ucis-o era nevoită să-i acopere infidelitatea, după cum a povestit ea anchetatorilor. În urma unei dispute, aceasta a ucis-o în camera de hotel în care erau cazate, scrie replicaonline.ro.

Apoi a pus-o într-un geamantan și a dus-o în parc, unde a lăsat cadavrul sub o bancă. Ea a recunoscut fapta.

Suspecta principală, care nu are 18 ani împliniți, a fost dusă duminică seară la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, urmând ca procurorul să ia o măsură preventivă în acest caz.

Sursa: Replica Online Etichete: , , Dată publicare: 07-08-2023 11:07