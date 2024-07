Motivația lui David Popovici înainte de participarea la Jocurile Olimpice. „Privesc spre lucruri mai mari”

„Încă de la ultima Olimpiadă, am vorbit despre faptul că am mers la prima Olimpiadă pentru experienţă, iar acum că am dobândit această experienţă, nu pot decât să privesc spre lucruri şi mai mari la următoarea Olimpiadă", a afirmatt sportivul.

Pe lângă faptul că îi va înfrunta la Paris pe Kyle Chalmers (Australia), Matt Richards (Marea Britanie), Maxime Grousset (Franţa) şi Alexy Jack (SUA), Popovici îl va înfrunta şi pe noul deţinător al recordului mondial la 100 m liber din China, Pan Zhanle, care a stabilit o nouă marcă de 46,80 la Doha 2024.

„Când am aflat că recordul a fost cu 0,06 secunde mai bun decât al meu, am fost puţin luat prin surprindere, dar apoi am devenit foarte entuziasmat şi dornic să mă apropii cât mai mult de el şi poate să-l dobor în viitor", spune el. „Am ajuns foarte aproape când nu mă aşteptam cu adevărat (la Campionatele Europene), aşa că cred că trebuie să am mai multă încredere în mine, (deoarece) mă apropii de el. Este bine să fiu poate mai mult un outsider decât înainte, chiar dacă sunt încă unul dintre favoriţii din lume, nu sunt primul favorit, încă nu sunt cel mai rapid, aşa că asta mă motivează cu adevărat."

Poate singurul lucru mai izbitor decât ultimele medalii câştigate de Popovici este modestia de care a dat dovadă în mod constant în momentele de după obţinerea succeselor, notează World Aquatics.

„Nu mi-a plăcut niciodată termenul de "superstar" sau "celebritate", cum mă numesc alţii", a declarat el pentru World Aquatics. „Este adevărat că o mulţime de oameni mă cunosc în România datorită înotului, sau poate muncii de caritate şi altor lucruri publice în care sunt implicat, dar aş spune că încerc doar să fac cât de mult bine pot cu expunerea pe care o am. Cred că a fi faimos, sau puţin faimos, este grozav uneori, când oamenii te recunosc şi apari la ştiri, iar oamenii vor să facă poze cu tine, dar, de fapt, asta nu face nicio diferenţă în lume."

Popovici a donat una dintre medaliile sale istorice de la Campionatul Mondial de la Budapesta 2022 pentru a fi topită şi a se face peste 100 de fundiţe aurii, simbol al luptei împotriva cancerului la copii.

„Aş spune că sunt mai mândru de asta decât de orice altceva fac (în bazin)".

Revenit recent în formă, românul se simte acum confortabil să discute despre unele dintre provocările cu care s-a confruntat în 2023, un an în care s-a luptat să îşi gestioneze faima crescută şi cererile pe care popularitatea le-a adus.

„Înainte, eram puţin celebru în România; să spunem că mă recunoşteau trei sau patru persoane din 10; acum sunt 10 din 10", dezvăluie el. „Peste tot, în restaurante, pe stradă şi la început a fost foarte amuzant, pentru că eu cred că fiecare are o mică parte din el care vrea să fie un pic faimos şi să fie oprit de oameni pe stradă. Dar când a devenit obositor, în 2023, am venit cu soluţia de a opri pur şi simplu orice expunere, de a nu mai merge la emisiuni TV, de a nu mai da interviuri, doar atunci când este necesar, cum ar fi aici, deci nu faceţi nimic în plus şi asta chiar a funcţionat. Am un cont personal (pe reţelele de socializare) cu poate 30 de urmăritori, care sunt prietenii mei, iar conturile mele principale sunt cam ascunse acum, pentru că, deşi primesc doar atenţie pozitivă, cred că aceasta este cea mai periculoasă, pentru că, dacă este în cantitate prea mare, ţi se poate urca la cap."

