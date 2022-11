Morgan Freeman, aspru criticat pentru ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale din Qatar: „Te-ai vândut. Rușine!”

Legendarul actor american premiat cu Oscar, Morgan Freeman, care a ajutat la prezentarea candidaturii Americii pentru Cupa Mondială din 2022 în 2010, a narat segmentul de deschidere "The Calling" pe stadionul Al-Bayt din Doha.

"Ne-am adunat aici ca un mare trib, iar Pământul este cortul în care trăim cu toții. Fotbalul se întinde în toată lumea, unește națiunile în dragostea lor pentru acest joc frumos. Ceea ce reunește națiunile, reunește și comunitățile. Cu toții avem o poveste despre fotbal și despre cum ne-a adus împreună, iar acest pământ are propria sa poveste", s-a adresat Morgan Freeman mulțimii de pe stadionul Al Bayt, înaintea meciului Qatar – Ecuador, scor 0-2.

Freeman a vorbit, de asemenea, cu influencerul qatarez Ghanim al Muftah, un ambasador al Cupei Mondiale FIFA în vârstă de 20 de ani, care s-a născut cu sindromul de regresie caudală, care afectează dezvoltarea jumătății inferioare a corpului, potrivit publicației NME.

Apariția lui Freeman a fost criticată de mulți pe Twitter, un utilizator scriind: "Pentru un om care l-a interpretat pe Nelson Mandela - care știa mai bine decât oricine impactul și importanța izolării unei țări și succesul său pe teren pentru a schimba politica acelei națiuni - este atât de dezamăgitor să vezi să-l vezi pe Morgan Freeman luând banii și susținând un regim opresiv".

For a man who played Nelson Mandela - who knew better than anyone the impact & importance of isolation on a country & its success on the ground to change that nation's policy - it is so disappointing to see #MorganFreeman take the money & support an oppressive regime???? #Gutted

Un altul l-a numit "vândut", în timp ce un utilizator a folosit un meme din The Simpsons cu un personaj care transporta valize cu bani înapoi în SUA.

Morgan Freeman on his way back to the United States pic.twitter.com/jsZyfkQeni

De asemenea, un utilizator a spus: "Sper că a meritat să te vinzi pentru banii de sânge din Qatar. Rușinos".

@morgan_freeman should be ashamed. ???????????? How much they pay you? ???? How much is your integrity? ????

Never rise your voice to talk about of minorities. You just lost that privilege. ????????????@FIFAcom is a BLOODY business. And #Qatar2022 is the world cup AGAINST #HumanRights.