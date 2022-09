Momentul în care un tanc rusesc scăpat de sub control se oprește într-un copac. Videoclipul a devenit viral

Potrivit imaginilor postate pe Twitter de jurnalistul BBC Euan MacDonald, tancul rusesc înaintează cu viteză în regiunea Harkovului, și trece pe lângă un sodat ucrainean care pare a fi înarmat cu un lansator portabil de rachetă. Din cauza vitezei, cei patru soldați ruși de pe vehiculul blindat cad, iar tancul scăpat de sub control ia o curbă și se oprește într-un copac.

Imaginile difuzate pe rețelele sociale sunt montate, având adăugată pe calea audio coloana sonoră din filmul Benny Hill, pentru a accentua situația de-a dreptul hilară.

Clipul a devenit viral pe Twitter, cu peste 350.000 de vizualizări.

No panic? Russian tank in Kharkiv Oblast flees Ukrainian forces, shedding Russian soldiers as it goes, and then crashes into a tree. pic.twitter.com/QjixpexAXz