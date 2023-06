Momentul în care un motociclist fără permis lovește mortal un biciclist, pe un drum judeţean. „Era învelit și căzut în șanț”

Se pare că tânărul de 22 de ani de pe motor nu avea permis pentru un astfel de vehicul, care era, dealtfel, împrumutat.

Impactul s-a produs în jurul orei 22, între localitățile Singureni și Crânguri. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă arată cum un vehicul trece cu viteză pe stradă și brusc, în întuneric, se zăresc scântei. Bărbatul de 64 de ani, care mergea se pare pe lângă bicicletă, nu a avut nicio șansă.

Fiică: „L-a luat din spate și l-a aruncat kilometri. Nu mergea pe bicicletă, mergea pe lângă bicicletă, că bicicleta nu are nimica și el era aruncat”.

Soție: „M-a sunat sora mea, că venea de la piață, și mi-a spus că l-a lovit unul cu motorul și că e mort. Când am ajuns era învelit cu o folie și căzut în șanț. Venea din Singureni și mergea până la Călugăreni”.

Rudele victimei s-au adunat rând pe rând la locul tragediei.

Rude: „Noi veneam de la cumpărături și când am văzut, am oprit, am zis că e un nepot de-al meu. De unde, că era un cumnat. Suntem așa de tulburați că nici nu știm să vorbim”.

Polițiștii spun că tânărul de 22 de ani care conducea motocicleta nu avea permis pentru această categorie de vehicule. Băiatul împrumutase motorul de la verișoara lui. Polițiștii au început acum o anchetă pentru a face lumină în acest caz.

