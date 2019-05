Un medic din Roman a fost lovit de un pacient nervos. Momentul a fost filmat

Un medic de la spitalul din Roman a fost atacat şi lovit de către un pacient, în serviciul de gardă.

Pacientul şi-a pierdut cumpătul când medicul şi-a îndreptat atenţia către un alt bărbat, care reprezenta o urgenţă. L-a lovit cu pumnul pe doctor, care a căzut la pământ.

Conflictul a fost surprins de camerele de supraveghere din unitatea medicală. Pacientul agresiv este cercetat acum de poliţişti.

Conflictul s-a petrecut în faţa mai multor pacienţi de la camera de gardă, după cum se vede în imagini. La un moment dat, medicul cade la pământ, în urma loviturii primite de la bărbatul agresiv, care aşteptase până atunci pe un pat. Stătea de un sfert de oră, acuzând dureri în piept.

Dragoş Barcă - medicul agresat: "Am vorbit cu dumnealui moment în care asistenta de la triaj mi-a atras atenţia asupra altui pacient care se afla aici în şoc anafilactic moment în care am întors capul iar respectivul s-a ridicat şi m-a lovit în gât fără niciun motiv."

Medicul are o experienţă de 9 ani în serviciul de urgenţă şi spune că niciodată nu a mai fost agresat fizic.

Dragoş Barcă - medicul agresat: "Am fost lovit direct în gât şi datorită loviturii foarte puternice am căzut. M-am ridicat am chemat poliţia am făcut demersurile legale şi am continuat gardă. L-am consultat şi pe respectivul."

Poliţiştii au deschis un dosar de cercetare şi pacientul agresiv trebuie acum să dea explicaţii pentru gestul său.

Între timp, conducerea spitalului spune că va încerca să angajeze mai mulţi paznici!

Oana Onu - Spitalul Roman: "În fiecare gardă exista o persoană care asigură paza dar va trebui suplimentata va trebui dublată aceasta pază şi ne gândim să montăm camere şi în spaţiile exterioare în camera de aşteptare şi în afara spaţiului."

Medicul agresat spune că va cere conducerii unităţii medicale că, până la sporirea măsurilor de siguranţă din spital, să-i reducă programul de lucru în Unitatea de primiri urgenţe.

