Momentul în care un bărbat este lovit mortal de două mașini în câteva secunde

Sfârșit înfiorător vineri seară pentru un bărbat de 58 de ani din Dâmbovița. Căzut în mijlocul drumului, omul a fost călcat de două mașini. Șoferii susțin că nu l-au văzut și nu au putut evita tragedia.

O cameră de supraveghere a surprins episodul șocant și în imagini se vede cum autoturismele trec peste trupul victimei la interval de câteva secunde fără să frâneze.

Cumplitele scene au fost surprinse de o cameră de supraveghere instalată lângă un local din comună Odobești. În imagini îl vedem pe bărbatul de 58 de ani care iese din bar şi porneşte la drum. La un moment dat, pare că se ține cu greu pe picioare, totuşi, înaintează.

Aflat pe mijlocul drumului, o maşină îl ocoleşte şi, după puţin timp, omul cade pe şosea şi rămâne întins pe carosabil. Apoi, în înregistrare se observă cum se apropie cele două autoturisme care l-au călcat rând pe rând, într-un interval de timp de doar câteva secunde.

Localnic: "Două maşini l-au lovit. L-au zdrobit, au trecut peste el, nu s-a frânat."

Cei doi şoferi susţin că nu au putut evita tragedia.

Șoferul primei mașini: "A venit maşina din faţă, m-a orbit, era pe jumătatea drumului, am crezut că e o trecere, am încercat să evit."



Șoferul celei de-a două mașini: "Eu m-am pomenit cu el în stradă, nu am putut să evit, îmi venea maşina din sens invers, deci, având distanţă de 60 - 70 de metri înaintea celuilalt din faţa mea, care l-a acroşat primul, nu am putut să evit şi am trecut peste el."

Dar, potrivit imaginilor surprinse de camera de supraveghere, nu venea nicio maşină din sens opus în acel moment.

Fratele victimei: "Putea să îl evite şoferul, şi unul, şi celălalt, în cazul în care nu circulau cu viteză. Nu se vede urmă de frână pe asfalt."

Rănile suferite de bărbat au fost atât de grave încât a murit pe loc.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Urmează să se stabilească, în urma unei expertize, şi dacă cei doi şoferi circulau cu viteză.

Şoferii nu consumaseră băuturi alcoolice, spun poliţiştii, care continuă anchetă în acest caz.

