Momentul în care polițistul din București le-a lovit în plin pe cele două fetițe, omorând-o pe una

O copilă de şcoala generală a murit, iar o alta a fost grav rănită în urma unui accident înfiorător, petrecut joi în nordul Capitalei.

O maşină de poliţie le-a spulberat de pe trecerea de pietoni pe cele două fete care mergeau la scoală. Şofer era un poliţist tânăr, angajat din 2017, care ar fi fost în misiune, potrivit şefilor lui.

Martorii au povestit însă că agentul ar fi pornit semnalele luminoase abia după impact. Cert este că pe asfalt nu sunt urme de frânare.

Accidentul s-a petrecut la ora 13:30, pe şoseaua Laminorului, din nordul Capitalei. Camerele de supraveghere au surprins exact momentul în care agentul trece cu viteză şi le loveşte în plin pe fetiţe.

Atât martorii cât şi poliţiştii au confirmat că fetele erau pe trecerea de pietoni. una a fost aruncată lângă bordura, alta la câţiva metri distanţă. Înfioraţi cei care au văzut întreaga scenă au sunat la ambulanță.

„S-a auzit o bubuitură. Am ieşit şi am sunat la salvare. Mi-au spus că o să vină o maşină. Am văzut o fată lângă trecerea de pietoni şi alta aruncată la zece metri mai departe”, a spus o femeie.

Potrivit martorilor, agentul care era la volan s-a retras câţiva metri de lângă maşina ca să-şi dea jos jacheta de poliţist, pentru a nu fi agresat de localnici.

Tot cei de față povestesc că poliţistul ar fi circulat cu viteza şi ca maşina nu avea în funcţiune semnalele luminoase, pe care le-ar fi aprins abia după accident.

Poliţia a comunicat inițial că maşina avea în funcţiune doar semnalele luminoase, nu și pe cele acustice, însă ulterior autorităţile au anunţat că cercetează inclusiv acest lucru.

Poliţistul angajat din 2017 la secţia 5 de poliţie din Capitală a fost dus la audieri. Fetiţa de 13 ani este internată la spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala cu răni grave.