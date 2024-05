Momente spectaculoase la Marsilia. Flacăra olimpică a ajuns în Franţa, după o paradă maritimă grandioasă

Cu 79 de zile înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice de la Paris, la 26 iulie - a treia ediţie a Jocurilor Olimpice de la Paris din istorie, după cele din 1900 şi 1924 - torţa olimpică a ajuns în sfârşit în Franţa, după o călătorie de 12 zile din ţara sa de origine, Grecia.

Într-o ceremonie meticulos coregrafiată de Thomas Jolly şi întâmpinată de un curcubeu magnific, torţa a coborât pentru prima dată din mitica navă cu trei catarge în mâinile lui Florent Manaudou, campion olimpic la înot la Londra în 2012, în aplauzele unei mulţimi impunătoare în golful Lacydon, unde grecii au fondat Massalia acum 2.600 de ani.

După câţiva paşi pe un ponton plutitor în formă de pistă de atletism, înotătorul din Marsilia a transmis primul ştafeta campioanei paralimpice de atletism Nantenin Keita, fiica celebrului muzician malian Salif Keita, un simbol al apropierii dintre Jocurile Olimpice şi Jocurile Paralimpice.

Dans le ciel de Marseille, la @PAFofficiel salue la Flamme Olympique qui arrive ????️

-

In the sky of Marseille, the @PAFofficiel welcomes the Olympic Flame ????️ pic.twitter.com/TGhCkkAeTB