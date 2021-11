Moment comic cu Marcel Ciolacu: "Vasile Dîncu va ocupa portofelul de la Apărare". VIDEO

Liderul PSD Marcel Ciocalu a oferit fără să vrea un moment comic în timpul conferinței de luni seara în cadrul căreia a anunțat lista miniștrilor PSD.

Liderul PSD a spus “portofelul” de ministru al Apărării, în loc de "portofoliul".

“Decizia majoritară a fost că domnul Vasile Dîncu va fi desemnat din partea PSD ca să ocupe portofelul de ministru al Apărării”, a declarat Ciolacu.

Iată toată declarația șefului PSD când a fost întrebat de ce a fost ales Vasile Dîncu pentru a ocupa funcția de ministru al Apărării:

“Sunt ferm convins că în perioada următoare, domnul Vasile Dîncu va veni în fața dvs și va prezenta programul la Apărare în fața dvs. Cum am făcut structura guvernului, care au fost principiile care au stat la bază, știm că Ardealul nu este un fief electoral la PSD, dar trebuie să se găsească reprezentat în acest guvern, iar decizia mai multor filiale din Ardeal a fost ca dl Dâncu să îi reprezinte în viitorul guvern. Mi se pare o decizie corectă, asumată și deoarece facem parte dintr-un întreg ca și România, ne asumăm această decizie. (...) Decizia majoritară a fost că domnul Vasile Dîncu va fi desemnat din partea PSD ca să ocupe portofelul de ministru al Apărării”.

Declarația poate fi urmărită în video de la minutul 07:26.

Acum câteva luni, Marcel Ciolacu a fost protagonistul unui alt moment comic, tot din cauza unui portofel, de acea data lipsa unuia l-a adus în atenția publică, după ce mai mulți bani i-au ieșit din buzunar mai multe bancnote.

„Şefa mea de cabinet mi-a cumpărat nişte produse pe online pentru întreţinere stomatologică şi a plătit cu cardul ei. În drum spre sediu, am oprit şi am scos banii (de la bancomat - n.r.) ca să îi dau înapoi. Asta a fost toată suma. Nu am portofel, erau unde îmi ţin şi ochelarii. Ca să ştiţi de unde a apărut acel incident”, a explicat el atunci.