Sean „Diddy” Combs este acuzat de abuz sexual în şase noi procese

Depuse în Manhattan, procesele includ reclamaţii din partea a două femei şi patru bărbaţi, acoperind incidente din 1995 până în 2021. Combs, acum în vârstă de 54 de ani, este acuzat de abatere gravă, potrivit AFP.

Magnatul muzicii Sean Combs se confruntă cu o serie de noi procese, inclusiv unul în care se susţine că a molestat un minor, a relatat luni Rolling Stone. Plângerile civile federale depuse în Manhattan au fost depuse anonim, două de către femei numite Jane Does şi patru de către bărbaţi identificaţi ca John Does. Acuzaţiile din acestea împotriva rapperului cunoscut sub numele de „Diddy”, acum în vârstă de 54 de ani, se întind din 1995 până în 2021, a raportat Rolling Stone.

Acestea fac parte dintr-un val masiv de procese promise de avocaţi, inclusiv de avocatul texan Tony Buzbee, care a declarat la începutul acestei luni că peste 100 de presupuse victime plănuiau acţiuni în justiţie împotriva lui Combs, care a fost arestat luna trecută sub acuzaţiile federale de trafic sexual şi racket.

