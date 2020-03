Moarte suspectă la Târgoviște. Oamenii nu își explică ce s-a întâmplat

Moarte cu semne de întrebare în Târgoviște. O femeie în vârstă de 63 de ani a fost găsită fără viaţă, lângă blocul în care locuia.

Deocamdată anchetatorilor nu le este clar dacă a comis un gest necugetat, sau dacă a fost vorba despre un accident.

Criminaliștii fac cercetări pentru a afla ce anume s-a întâmplat.

Femeia era căsătorită, mamă a trei copii, și locuia singură într-un apartament din Târgoviște.

Soțul ei este plecat la muncă în străinătate de câțiva ani, și părea că le merge bine. La prânz însă s-a petrecut tragedia.

”Scutura un preș pe capătul ăsta, dar cum a căzut din partea aia Dumnezeu știe. Are o sârmă ruptă la balcon, probabil a alunecat, s-a urcat pe sus ori să întindă o rufă, că a venit cu sârmă cu tot, e sârmă atârnată”, povestește un vecin.

Cunoscuții spun că nu știau că femeia ar fi avut greutăți, sau vreo suferință care să o macine, și nu își explică tragedia.

Citește și Patru morți într-un accident cumplit la Bârlad

”Nu avea greutăți. Aseară am vorbit cu ea, că are un cățel, chiar era veselă, am vorbit. Chiar râdea”, mai spune o vecină.

Administratorul blocului a sunat la 112 și a alertat autoritățile.

Probleme cu 112

În scurt timp la fața locului au sosit echipajele de la Serviciul de Ambulanță Dâmbovița. Salvatorii au făcut tot ce e omenește posibil pentru a o salva pe femeie, însă din nefericire, în cele din urmă i-au declarat decesul.

”O pacientă căzută de la înălțime, de la etajul 3, găsită decedată, nu au mai putut fi efectuate manevre”, a declarat Roxana Andrei, medic SAJ Dâmbovița.

Administratorul blocului susține însă că a trecut ceva timp până când cei de la 112 au decis să trimită echipajele de intervenție la fața locului.

”Am sunat la 112 și acolo ce credeți că mi s-a spus, doamnă... da, așa... dacă nu sunteți în preajmă, nu avem ce să vorbim cu dumneavoastră. Eu consider că România noastră nu e asta! De ce ne tratează așa? Dacă anunțăm o nenorocire, să vină fraților cineva!”, spune Aneta Zimmerman, administratorul blocului.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările.