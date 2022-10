Miss Crimeea 2022, Olga Valeeva, condamnată la plata unei amenzi pentru că a cântat un cântec patriotic ucrainean

În înregistrarea video, difuzată în septembrie pe reţele de socializare, două femei tinere, dintre care una este Miss Crimeea 2022, Olga Valeeva, în vârstă de 34 de ani, cântă în cor cântecul „Cervona Kalina”, considerat de către autorităţile ruse de ocupaţie drept imnul naţionaliştilor ucraineni, relatează AFP, citată de News.ro.

Înregistrarea video, care a fost ştearsă între timp, face obiectul unei anchete.

„Ministerul de Interne” de la Sevastopol a anunţat marţi că a arestat „două tinere care execută imnul unei organizaţii extremiste într-un video”.

El a publicat o înregistrare video în care două femei tinere, cu feţele blurate, prezintă scuze.

„Vreau să prezint scuzele mele sincere pentru că am cântat cântecul Cervona Kalina, pe al cărui mesaj îl ignoram complet”, declară una dintre ele, care seamănă cu Olga Valeeva.

Miss Crimea 2022 Olga Valeeva was unavailable for 10 days due to the performance of the song "Chervona Kalina".

She apologised for the "crime", and says that she did not know about the "nationalist nature" of the song.

Statements at gunpoint? ????‍♂️ Who knows.#RussianWarCrimes pic.twitter.com/RBoXWJtzZ1