Mircea Mîndrescu, general (r): Sunt specialiști care spun că Suhoiul-27 nu poate să largheze combustibil

Modul în care a fost executată interceptarea a fost, însă, nechibzuit și ar fi putut să-l coste viața pe pilotul rus. Cosmin Stan, și invitatul său, general în rezervă Mircea Mîndrescu, fost comandant în structurile de comandă ale NATO, au analizat imaginile din dronă.

Mircea Mîndrescu, general în rezervă: „Este evident că camera care se găsește în partea din față a dronei este întoarsă și privește către avionul care vine la interceptare, către un Suhoi-27, care se apropie și, la un moment dat, se vede că acest avion are în urmă ceva. Și aici este marea întrebare. Pentru că am citit specialiști, inclusiv comunicatul american vorbește de o largare de combustibil, dar există specialiști care nu sunt de acord. Ei spun că nu este adevărat, Suhoiul-27 nu poate să largheze combustibil, nu are această capabilitate, pur și simplu există condensul de la motoare”.

Cosmin Stan: Ce știm, însă, este că a avut loc o coliziune. La finalul videoclipului se vede cum elicea dronei a fost avariată.

Mircea Mîndrescu, general în rezervă: „Elicea este un element fundamental, este făcută într-un mod anume, are o rezistență extraordinară. Și prima întrebare este: care ar trebui să fie forța care ar putea determina o asemenea deformare. Numai jetul care vine în urma avionului ar fi putut să genereze o forță care să producă o asemenea deformare?”

Cosmin Stan: Și, totuși, americanii spun că asta este demonstrația clară a faptului că a existat o ciocnire acolo.

Mircea Mîndrescu, general în rezervă: „Ceva a acționat asupra acestei elice. Acel ceva trebuia să genereze o forță extraordinară care poate veni din contact, pare cel mai plauzibil. În momentul în care s-a produs acel ceva, trebuie să avem în vedere ambele variante: ori eliberare de combustibil, ori jetul avionului, când s-au utilizat aceste modalități a fost o atitudine comisivă. S-a făcut, nu doar s-a învârtit în jurul dronei, a produs ceva, a vrut să facă ceva pentru a genera un efect care să dăuneze dronei”.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 16-03-2023 19:44