Mircea Cărtărescu a câștigat Dublin Literary Award. Premiul are o valoare de 100.000 de euro

Premiul, sponsozirat de Consiliul Local din Dublin, valorează 100.000 de euro. În acest caz, Mircea Cărtărescu va primi 75.000 de euro, iar traducătorul său 25.000 de euro, potrivit rte.ie.

„Solenoid” se bazează pe experiența autorului din vremea în care era profesor. Acțiunea se desfășoară în România comunistă de la sfârșitul anilor '70 - începutul anilor '80.

Combinând ficțiunea cu autobiografia, romanul este recunoscut drept una dintre cele mai bune cărți ale anului 2022 de către publicații precum The New Yorker și Financial Times.

„Solenoid” este al 12-lea roman tradus care câștigă acest premiu.

„Faptul că am câștigat Dublin Literary Award este una dintre cele mai semnificative reușite din toată cariera mea literară și este o mare onoare pentru mine”, a spus Mircea Cărtărescu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: