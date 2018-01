Mirabela Dauer a fost operată și i s-a extirpat un rinichi. Anunțul făcut de cântăreață

Facebook.com

Mirabela Dauer, în vârstă de 70 de ani, a fost operată de urgenţă şi i s-a extirpat un rinichi. Cântăreaţa şi-a asigurat fanii că se simte bine şi că îşi doreşte să revină cât mai repede pe scenă.

La ultimele analize i s-a găsit o tumoră la rinichi, poziţionată greşit şi a fost necesară extirparea rinichiului, pentru a preveni alte complicaţii.

Mirabela Dauer şi-a liniştit fanii printr-un mesaj pe Facebook, precizând că abia aşteaptă să urce din nou pe scenă.

”Nu m-am gândit că e o mare ştire faptul că a trebuit să suport o intervenţie chirurgicală. Da, dragilor, am trecut printr-unul dintre acele momente! De fapt, doctorii au trecut! Vă daţi seama ce se întâmpla dacă nu ieşea bine? Acum mă relaxez, pentru că urmează o perioadă de recuperare, ceea ce pe mine mă enervează, doar mă ştiţi cât de activă sunt! Şi în plus abia aştept să revin în faţa voastră să vă dăruiesc din sufletul meu prin cântec...asta e marea mea bucurie. Ce să facem, în viaţă trecem şi prin clipele mai dificile... şi-atunci ne sprijinim pe sentimente adevărate.... iar eu am avut tot sprijinul din dragostea voastră, a fanilor mei“, a scris cântăreaţa pe Facebook.

