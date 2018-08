Ministrul Transporturilor: Vrem să aducem transportul feroviar măcar la nivelul din 1989

Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Transporturilor, Lucian Şova, spune că în România trenurile merg, uneori, cu viteza cu care se circula pe calea ferată în secolul al nouăsprezecelea şi că există peste 500 de restricţii de viteză, transmite news.ro.

Ministrul a spus, „de manieră metaforică, aproape că avem mai multă cale ferată cu restricţii decât cale ferată bună” şi precizând că vrea să aducă infrastructura feroviară la nivelul din 1989.

„(Trenul - n.r.) merge mai încet, uneori, decât nu în secolul XX, chiar decât în secolul XIX”, a spus ministrul Lucian Şova miercuri seară, într-o emisiune la România Tv. Acesta a susţinut că pe liniile de cale ferată din România există peste 500 de puncte cu restricţii de viteză şi a afirmat că vrea să aducă sistemul de transport feroviar „măcar la standardul din 1989”, folosind nu doar fonduri europene, ci şi bugetul CFR Infrastructură.

„Toate ţările civilizate investesc în infrastructura de transport feroviar, nu aşteaptă numai fonduri europene. Noi am fost dependenţi în ultimii ani exclusiv de fonduri europene. Eu am promovat ideea şi a câteva rezultate apropo şi de ultima rectificare bugetară, în sensul de a aloca fonduri pentru modernizarea şi segmentelor de cale ferată, sau măcar aducerea lor la standardul din 1989 prin eliminarea restricţiilor. Dacă puteţi să credeţi, deşi nu se cunoaşte deloc, pentru că sunt peste 500 de restricţii de viteză astăzi pe infrastructura feroviară din România. Cu resurse proprii, CFR Infrastructură până astăzi a eliminat 192 de restricţii dedicate unor anumite puncte în care trenul trebuia să circule cu viteze sub cea normată. Practic, aş putea spune, de manieră metaforică, aproape că avem mai multă cale ferată cu restricţii decât cale ferată bună. Are capacitatea CFR Infrastructură de a lucra la aceste reparaţii cu resurse proprii şi în condiţiile acestea elimini practic timpii pierduţi cu licitaţiile şi cu contestaţiile”, a spus Lucian Şova.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer