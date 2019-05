Ministrul Transporturilor despre ordonanța privind Uber, Bolt și Clever: "E un fake news"

Ministrul Transporturilor a afirmat, joi, că platformele de car-sharing nu au fost interzise prin lege, în urma intrării în vigoare a unei ordonanţe privind aceste aplicații.

Răzvan Cuc a precizat că Uberul nu este interzis, că sunt "supoziţii" conform cărora şoferii acestor platforme vor fi amendaţi pentru practicarea transportului de persoane şi că Guvernul lucrează la o ordonanţă care să reglementeze activitatea firmelor de acest tip.

"Uberul poate funcţiona, nu este interzis. Cine a aruncat această marotă pe piaţă probabil că vrea să se folosească de ele în campania electorală. Noi am dat o ordonanţă care combate pirateria, nu are nicio treabă cu platformele electronice, din contră, aceste platforme nu au fost reglementate de cinci ani de zile de către nimeni. Iată că acuma Guvernul PSD lucrează la o ordonanţă împreună cu cei care deţin aceste platforme, am finalizat în proporţie de 90 la sută ordonanţa cu reglementarea Uber, Clever, Bolt", a afirmat Răzvan Cuc, prezent în Prahova.

El a catalogat drept "fake news total" ştirile conform cărora platformele de tip Uber ar fi fost interzise prin lege.

"Eu am văzut că ei au şi ieşit cu nişte comunicate vizavi de şoferii care lucrează pentru ei şi le-au spus să stea liniştiţi, dar văd că asta nu se promovează în presă, se promovează doar faptul că Uberul ar fi fost interzis, deşi nimeni nu a interzis Uberul, deci este un fake news total. Sunt supoziţii că ei vor fi amendaţi, nu am văzut până acuma nimic să fie de aşa natură. Deci, pe de o parte, Uberul nu este interzis, pe de altă parte Guvernul PSD reglementează această problemă", a adăugat ministrul Transporturilor, scrie News.ro.

Ordonanță pentru aplicațiile de car-sharing

Răzvan Cuc a precizat că s-a întâlnit, miercuri, cu reprezentanţii platformelor electronice de transport, a discutat cu aceştia, iar în perioada următoare va fi pusă în dezbatere publică ordonanţa care reglementează activitatea acestor firme.

Joi intră în vigoare Ordonanţa de Urgenţă care modifică legea taximetriei, aprobată de Executiv în luna martie, iar şoferii care utilizează aplicaţiile Uber, Bolt şi Clever riscă amenzi şi de 5.000 de lei.

OUG a intrat în vigoare după mai multe luni de proteste venite din partea taximetriştilor, în contextul în care a acuzat patformele de ridesharing precum Clever şi Uber că ar funcţiona ilegal. Ordonanţa elimină sintagma "în mod repetat" din Legea privind transportul în regim de taxi, în urma presiunilor făcute de taximetrişti.

Astfel, este suficient ca şoferii care utilizează Uber, Bolt sau Clever să fie prinşi o sigură dată pentru a fi amendaţi. După adoptarea OUG, Executivul a dat asigurări că, în scurt timp, va fi reglementa şi activitatea de ridesharing, dar această reglementare nu a apărut.

