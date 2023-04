Ministrul Predoiu a trimis la Cotroceni numirea Alinei Albu în funcţia de procuror-şef al DIICOT, respinsă de două ori de CSM

Alina Albu a susţinut de două ori interviul pentru numirea în funcţie, după ce a fost avizată negativ de către Secţia pentru procurori a CSM.

Avizul CSM este unul consultativ.

Alina Albu activează în cadrul DIICOT, fiind la un moment dat procuror şef al Serviciului de combatere a criminalităţii organizate. Printre dosarele instrumentate se află şi cel privind crima de la Caracal, ea fiind cea care a amendat-o pe Monica Melencu, mama Luizei, fata de 18 ani ucisă de Gheorghe Dincă.

De altfel, în timpul interviului, ea a fost întrebată dacă are vreun regret în legătură cu amendarea mamei Luizei, după ce femeia a refuzat să i se preleveze probe biologice în vederea efectuării unei expertize ADN în SUA.

”Dacă mă întrebaţi de remuşcări, în cariera mea nu am avut momente în care să am remuşcări pentru că aş fi creat vreun disconfort cuiva. Am încercat în fel şi chip ca acea probă să poată fi administrată. Am început cu cele mai soft şi cele mai bune metode de a colabora şi interacţiona cu persoanele respective. Nu am avut niciodată intenţia de a face rău, ci din contră, să iasă adevărul la lumină”, a explicat Alina Albu, potrivit Agerpres.

Dată publicare: 12-04-2023 14:14