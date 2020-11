Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, diagnosticată cu Covid-19. Mesajul postat pe Facebook

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat pe contul de Facebook că a fost diagnosticată cu COVID-19.

Violeta Alexandru este al treilea ministru al Cabinetului Orban care a contractat noul coronavirus, după miniştrii Virgil Popescu şi Lucian Bode.

"Am atât de multă treabă (și îmi și place ceea ce fac) încât, chiar și cu acest rezultat pozitiv la testul pentru covid, voi continua să muncesc de acasă. Voi fi chiar mai activă și mai eficientă, la Minister se mai întâmplă să mă întrerup des pentru că apare o urgență și dacă tot sunt acolo, întrerup ce fac și o rezolvăm. Parte dintre aceste urgențe (așa e viața la Ministerul Muncii) vor fi acum preluate de echipa de conducere a Ministerului. Am puțin mai multă liniște în perioada zilelor următoare ca să trec prin toate, absolut toate evaluările și verificările pe care le-am cerut instituțiilor pe care le coordonez. Voi fi la telefon pentru a ajunge la rezultatele la care nu renunț până în ultima zi de mandat. Sunt și voi rămâne activă. Se pot aștepta colegii din instituțiile din țară să fiu și mai curioasă acum că am mai multă liniște ca să mă uit peste informațiile cerute. Voi urma tratamentul indicat", a scris Violeta Alexandru pe pagina de Facebook.