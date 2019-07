Ministrul Culturii anunță anchetă la TNB: "Vreau să văd cum sunt cheltuiţi banii"

Ministrul Culturii anunță că va trimite Corpul de control al ministerului pentru a efectua o verificare la Teatrul Naţional Bucureşti, după ce managerul TNB, Ion Caramitru, i-a cerut demisia.

Daniel Breaz s-a întâlnit, marți, la Palatul Victoria, alături de premierul Viorica Dăncilă cu o delegaţie de directori din instituţii aflate în subordinea Ministerului Culturii.

Tema discuțiilor a fost legată de situaţia bugetelor instituţiilor de cultură, după ce zeci de actori şi oameni din spatele scenei au protestat duminică seară în Piaţa Victoriei.

În cadrul întâlnirii, Ion Caramitru i-a cerut demisia.

"Nu am trimis niciun Corp de control şi îmi pare rău că s-a interpretat şi domnul manager a interpretat greşit că eu vreau să verific managerul. Nu vreau să verific managerul şi nu am absolut nicio treabă şi, încă o dată pot să spun, îl apreciez pe domnul Caramitru ca şi actor. Sunt solicitări din partea angajaţilor şi nu sunt solicitări de a trimite Corpul de control doar la Teatrul Naţional din Bucureşti, şi la alte instituţii din subordine. Ce pot să fac, să nu dau curs acestor solicitări? Încă nu am trimis Corpul de control, dar am solicitări atât de la TNB, cât şi de la alte instituţii din ţară. Îl apreciez pe domnul Caramitru foarte mult ca şi actor, despre manager nu emit nicio opinie în acest moment, eu doar vreau să văd cum sunt cheltuiţi banii care sunt puşi la dispoziţia Teatrului Naţional Bucureşti de către Ministerul Culturii şi, bineînţeles, care vin de la bugetul...", a declarat inițial Breaz, informează Agerpres.

Citește și Ministrul Culturii nu a venit la Comisia de cultură, unde urma să fie audiat după protestele actorilor

Rugat să confirme dacă trimite sau nu Corpul de Control la TNB, Breaz a precizat: "Asta spuneam, da, da. În funcţie de graficul de activităţi ale Corpului de control, pentru că e un grafic de activităţi, avem mai multe tipuri de instituţii în subordine s-au mai făcut şi alte controale. Primim solicitări şi trebuie să dăm curs acestor solicitări".

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!