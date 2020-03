Miile de români blocați la granița cu Ungaria au ajuns acasă. Zeci de jandarmi și polițiști, mobilizați

Românii care au rămas blocați între Austria și Ungaria, după ce Ungaria și-a închis granițele pentru traficul de persoane, au început să ajungă marți-noapte în România.

Oamenii spun că au fost nevoiți să plece din vestul Europei, după ce au rămas fără locuri de muncă, din cauza noului coronavirus.

Primele grupuri de români au ajuns în țară în jurul orei ora 2 dimineata, după ce au străbătut Ungaria pe un culoar verde special aprobat de autoritățile de la Budapesta. Acestea au decis să-i direcționeze către punctele de trecerea a frontierei Nădlac 2 din Arad și Cenad din Timiș.

Barbati: "Cum ne-au dat drumul sa plecam in seara asta ne puteau da drumul mult mai devreme. Daca nu protestam si nu ieșeam in față sa oprim camioanele si traficul care era numai pentru unguri.... Ungurii intrau in tara lor, dar nouă nu ne dădea voie sa le tranzităm.

Românii și bulgarii blocați la granița dintre Austria si Ungaria spun că au fost nevoiti să se intoarca acasa după ce firmele la care munceau s-au închis din cauza crizei create de COVID-19.

Barbat: "Nu ne-au lasat ca au fost granitele inchis si nu a trecut nimeni. Peste doua saptamani si jumatate va naste sotia mea si trebuuie sa fiu acasa insa colegi de ai mei muncesc in Olanda si au fost trimisi, i-au anuntat ca nu mai pot lucra, li s-au inchis contractele si au fost trimis acasa."

Barbat: "Din Germania. S-a inchis șantierul si acolo, ca peste tot, peste tot se inchide, chiar daca nu este zona afectata deja inchid de frica".

Barbat: "Noi venim din Germania de la Frankfurt, am fost sa luam mașina asta și o ducem acasa că nu avem mașină"

Când au ajuns la frontiera română, acestia au fost preluați de polițiștii de frontieră și medicii DSP pentru triajul epidemiologic. Apoi, însoțiți de zeci de jandarmi și polițiști, cei mai mulți dintre ei au fost trimiși în județele în care au domiciliul, pentru a intra în autoizolare timp de 14 zile. Cei care au venit din zonele roșii au fost trimiși sub escorta polițiștilor și jandarmilor în centrele de carantină din județul Arad.

Încercând să limiteze răspândirea infecțiilor cu noul coronavirus, Ungaria și-a închis granițele complet pentru cetățenii străini marți noaptea, la ora 01:00. Sunt exceptate transporturile de marfă, care trebuie să respecte trasee și condiții special aprobate de Guvernul de la Budapesta.