Mii de tineri români au șansa să călătorească gratuit în Europa prin programul DiscoverEU. Ce condiții trebuie îndeplinite

Doritorii trebuie doar să răspundă la câteva întrebări de cultură generală. De la lansarea programului aproape 10.000 de români au descoperit Europa.

Bianca a călătorit singură prin Europa în luna mai. A plecat în Germania pentru un concert și a decis să mai adauge două țări pe lista de vizitat.

Bianca Petrencic, beneficiar program „DiscoverEu”: „Am plecat după concert în Praga, unde am stat o zi. Cred că am făcut 20 și ceva de km pe jos și în seara respectivă am plecat în următoarea țară spre Budapesta unde am stat o zi urmând ca spre seară să mă întorc în București. A fost totul foarte spontan, având în vedere că pe parcurs m-am decis că vreau să mai adaug două țări pe listă nu prea mai aveam timp să îmi caut cazare”.

Valeria s-a întors în urmă cu o săptămâna din vacanță. Ea a călătorit cu o tânără pe care a cunoscut-o prin intermediul acestui program și ne spune că pe lângă experiența minunată a câștigat și o prietenă.

Valeria Stihi, beneficiar program „DiscoverEu”: „Am fost prin Spania, după care am fost în sudul Franței apoi spre Strasbourg și am ajuns în Luxemburg, după Luxemburg am mers prin Olanda, trecând prin Belgia și ulterior am ajuns în Berlin. Pot spune că m-am maturizat foarte mult. M-a ajutat foarte mult să învăț că pot să fiu pe picoarele mele”.

Cosmin este fericit că a putut să viziteze atât de multe orașe.

Cosmin Mîndru, beneficiar program „DiscoverEu”: „Eu nu credeam până în momentul de atunci că pot fi atât de independent că mă pot descurca. De exemplu, mi-am pierdut bagajul prin Amsterdam și cumva tot l-am găsit și tot ce pot să spun este că am învățat să mă descurc singur”.

Acum este rândul altor tineri să descopere Europa printr-o călătorie cu trenul. În total, Comisia Europeană va oferi 36.000 de permise de călătorie gratuite. Pentru a fi acceptați în acest program, tinerii trebuie să aibă 18 ani, adică să fie născuți în perioada 1 ianuarie 2005-31 decembrie 2005.

De asemenea, cei care își doresc un permis de călătorie trebuie să se înscrie pe Portalul european pentru tineret și să răspundă corect la cinci întrebări și la încă o întrebare suplimentară care este cea care va face diferența.

Anca Pădurau, purtătoare de Cuvânt la Reprezentanța Comisiei Europene la București: „Este o experiență care le poate îmbunătăți competențele lingvistice și se pot descoperi ca persoane. De asemenea, avem carduri de reduceri care oferă peste 40.000 de reduceri pentru cazare, pentru alte tipuri de transporturi și în general este o experiență unică”.

Runda de înscrieri este deschisă candidaților din Uniunea Europeană, dar și din alte țări înscrise în programul Erasmus plus. Comisia Europeană pune la dispoziția tinerilor din România, 1500 de permise de călătorie gratuite.

Candidații selecționați vor putea călatori în Europa timp de până la 30 de zile în perioada 1 martie 2024-31 mai 2025. De la lansarea acestui program, 9700 de tineri români s-au plimbat gratuit cu trenul în Europa”.

Dată publicare: 10-10-2023 10:11