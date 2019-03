Microbuz plin cu muncitori care se întorceau acasă, spulberat de o mașină, la Călinești

Pro TV

Un microbuz plin cu pasageri a fost lovit puternic de o mașină în Călinești, Prahova. Șoferul mașinii a intrat in intersectie fără să respecte semnul de oprire, potrivit martorilor, și a intrat in microbuzul plin cu muncitori care mergeau acasă.

11 persoane au fost rănite, iar două dintre ele au fost duse la spital.

Tânărul care conducea autoturismul avea permis de mai puţin de un an. Din păcate nu a acordat prioritate, deşi un indicator rutier îl obliga să se oprească. Potrivit martorilor, şoferul a intrat glonţ în intersecţie, chiar când trecea regulamentar un microbuz, în care erau 8 pasageri. Niciunul dintre conducătorii auto nu a reuşit să evite impactul.

Șofer: "- Am avut şi maşina în faţă.

Reporter: Şi nu te-ai asigurat?

Șofer: Am apucat să plec..domnul cu microbuzul a venit şi foarte tare cu maşina lui şi eu eram în jumatea intersecţiei. Am frânat, dar nu s-o oprit."

Impactul a fost atât de puternic încât una dintre pasagerele microbuzului a fost proiectată prin parbriz. Geamul s-a spart în urma izbiturii, iar femeia a ajuns pe caldarâm.

Marian, şoferul microbuzului: "Nu pot să îmi dau seama să nu vadă ditamai stopul. M-am trezit cu el direct aicea în mijlocul drumului. Săracii, vă daţi seama, s-au panicat toţi. Vreo 4 s-au lovit la cap, o colegă care stătea în faţă cu mine, stătea cu capul, a spart geamul."

Pasageră: "Pe moment m-am pierdut, m-am epuizat, am coborât din maşina, dar nu ştiu cum. Foarte mare sperietura. Mulţumim lui Dumnezeu că am scăpat aşa."

În total 11 persoane au fost rănite. 9 dintre ele au primit ingrjiri medicale la faţa locului. Celelalte două - o femeie din microbuz şi pasagerul din autoturism - au ajuns la spital. Sunt în stare stabilă, dar medicii au decis să le ţină peste noapte sub supraveghere.

