Metoda prin care acționează tâlharii din Ialomița care pândesc mașinile lăsate pe avarii

În România se fură ca în codru şi fără nicio exagerare, numai în judeţul Ialomiţa au avut loc zeci de jafuri la drumul mare în ultima perioadă.

Metoda tâlharilor este simplă. Indivizi necunoscuţi pândesc maşinile lăsate pe avarii şi le înţeapă cauciucurile. Imediat după, când şoferul înlocuieşte roata, fură tot ce găsesc de valoare în autoturism. Un bărbat din Bucureşti a scăpat ca prin minune noaptea trecută.

Victimă: "Am văzut în oglindă oameni care veneau spre maşină. Unul dintre ei era ghemuit lângă roata din spate dreapta. Mi s-a părut că are ceva în mână, nu m-am înşelat. Am pornit motorul şi am demarat în trombă fără să mai stau să văd ce se poate întâmpla.

Imediat după ce am plecat am sunat la poliţie, la câteva secunde şi acolo mi s-a spus că cu siguranţă am anvelopa tăiată şi cu siguranţă că sunt urmărit de o maşină. În timp ce vorbeam cu ei mi-a apărut mesajul în bord, de pana pe spate dreapta, deci mi-am dat seama că au reuşit să taie cauciucul "

Bărbatul a preferat să distrugă cauciucul decât să rişte să oprească şi să fie ajuns din urmă de tâlhari. El s-a întâlnit cu poliţiştii, pe care îi sunase, la o benzinărie. Din păcate agenţii nu i-au prins pe indivizii văzuţi de şofer.

Andreea Loghin, purtător de cuvânt IPJ Ialomița: "Exista un cerc de suspecţi. La nivelul Poliţiei Municipiului Urziceni se fac cercetări în această cauză".

Peste 60 de cazuri similare au fost înregistrate numai la poliţia judeţeană Ialomiţa.

Imediat după lăsarea întunericului, hoţii se pun la pândă aici în pădure. În momentul în care o maşină trage pe dreapta în parcare hoţii profită de neatenţia şoferilor şi fură tot ce găsesc la îndemâna.

Primarul comunei Sineşti admite ca problema este reală.

Marian Ion, primarul comunei Sinești: "A fost o perioadă nu chiar scurtă de linişte. Când noi am iluminat parcarea, am pus stâlpi şi lămpi, şi am început monitorizarea video a comunei, lucrurile au început să se mişte spre bine. Încercam să monitorizăm să nu se mai întâmple asemenea lucruri".

Pentru siguranţa dumneavoastră nu opriţi în zone întunecoase şi pustii, iar dacă aveţi pană, după ce tocmai aţi făcut o oprire neprevăzută, sunaţi la 112. Echipajele de poliţie au fost dublate ca număr pe drumurile din judeţul Ialomiţa însă până acum fără succes.