Un șofer povestește cum era să fie bătut și jefuit pe un drum din România: ”Pană pe spate”

Un șofer a povestit pe Facebook cum era să fie bătut și jefuit de mai mulți indivizi, după ce a oprit într-o parcare situată pe drumul european E85, pe drumul Buzău-București.

Șoferul, pe nume Mihai Răzvan Moraru, afirmă că incidentul a avut loc în seara de 1 mai, după ce a oprit într-o parcare ca să se odihnească.

Atunci a văzut că un autoturism care se afla în fața lui a plecat din parcare, ceea ce i s-a părut dubios, astfel că a decis să plece și el. Bărbatul afirmă că apoi a văzut câteva persoane care au ieșit dintr-o pădure aflată la marginea drumului, care se îndreptau în viteză spre el.

Speriat, șoferul a demarat, a blocat ușile mașinii și a sunat la 112.

Surpriza cea mare a venit după ce, prin telefon, polișiștii i-au spus că cel mai probabil este ținta unei tentative de jaf și că este posibil ca una din roțile mașinii să fie spartă. Ceea ce .. s-a adeverit.

”Am urcat în mașină când am văzut că cea din fața mea, oprită și ea în parcare, a plecat. Nu am avut un sentiment Ok, o bănuială mi-a zis să mă car. Fix în acel moment am văzut oameni ieșind din pădurea de pe marginea drumului, venind spre mășina în viteză. Eram deja înăuntru și am văzut cum un tânăr era deja ghemuit în spatele mășinii. Am blocat ușile, am plecat în viteză și am sunat la 112.

Mi s-a făcut legătura la Poliție, care mi-a spus că sigur am roata înțepata și o mașină care sigur mă urmărește. Deci știau. În timp ce vorbeam cu ei la telefon, mi-a apărut în bord mesajul de pană pe spate, dreapta.

Le-am dat datele mașinii și locația și mi-au spus că vin după mine. Am reușit să ajung la benzinăria Mol din Voluntari. Și să umflu roata. A apărut și poliția care mă căuta. Mi-au spus că am avut noroc, pentru că alții, în zilele trecute nu au fost la fel de norocoși. Au fost bătuți, jefuiți.” - a povestit șoferul pe rețeaua de socializare.

Indignat, acesta spune că i-a întrebat pe polițiști de ce nu iau măsuri pentru a combate aceste fapte, însă aceștia i-ar fi spus că sunt ... depășiți.

”Băi, în ce țara trăim? I-am întrebat pe polițiști de ce nu se face ceva, dacă tot știu situația. Mi-au spus că patrulează pe zonă 2 mașini zi noapte, dar sunt depășiți. Sunt doar 40% din câți ar trebui să fie. Și de la centru nu se face nimic, chiar dacă se știe situația.” - mai spune Răzvan Moraru.

El mai precizează că întâmplarea a avut loc în zona localității Sinești și că a scăpat ca prin minune.

”Aici a fost vorba de o secundă. Secunda de când m-am urcat în mașină. E clar că erau pregătiți să atace, dar urcându-mă în mașină au înțepat roata dreapta spate pentru a mă prinde mai târziu. Acea secundă în care am decis să intru în mașină a fost diferența între a fi lovit sau a scăpa.

Am aflat în seara aceasta că, mai nou, aruncă cu diverse obiecte în față mașinii, când nu e trafic mare, pentru a provoca o ieșire în decor și a jefui.

PS2: din mesajele voastre înțeleg că sunt mai multe zone unde ești atacat la drumul mare. Mulți dintre voi ați fost martorii sau victimele unor asemenea atacuri. Se pare că Sinești nu e un caz izolat. A1, A2, Carrefour Voluntari, Fundeni, Mamaia, Sibiu și lista continuă. Înțeleg că mulți dintre voi ați depus plângeri, nerezolvate până astăzi.” - a scris pe Facebook șoferul.

Mesajul său s-a viralizat imediat pe rețeaua de socializare, fiind distribuit de peste 10.000 de ori în doar 10 ore.

