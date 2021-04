Mesajul președintelui Klaus Iohannis, după decesul Prințului Philip al Marii Britanii

„Am aflat cu mare tristețe de decesul Alteței Sale Regale Prințul Philip, Duce de Edinburgh. România este alături de Familia Regală și de poporul britanic în această perioadă de tristețe, transmitem condoleanțe și încrederea că istoria va onora contibuția Alteței Sale Regale”, a scris Klaus Iohannis pe Twitter.

I learned with great sadness about the passing of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. RO stands with the @RoyalFamily & the British people in this time of sorrow, expressing our condolences & full confidence that history will honour the contribution of H.R.H.