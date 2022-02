Mesajul iubitei lui Radu Andrei, șoferul camionului din accidentul cu 7 morți: ”Dacă aș fi putut să te opresc...”

Iubita șoferului de 30 care ar fi provocat accidentul soldat cu șapte morți, între localităţile Bălțați și Târgu Frumos, pe o porţiune din Drumul European 58, a postat un mesaj emoționant pe pagina de Facebook.

Mesajul postat de iubita lui Radu Andrei, în ziua în care tânărul a fost înmormântat. Cei doi urmau să să căsătorească în luna septembrie.

”Mi-am pus atâtea întrebări și nu am găsit răspuns la niciuna, iubitule. Dacă aș fi știut că va fi ultima noapte împreună.. dacă aș fi putut să te opresc în acea blestemată dimineață.. Ai plecat atât de fericit la muncă și cu atâta dragoste munceai zi de zi pentru noi.. Acum nu mai are cine să-mi spună ce să fac și pe unde să o apuc, nu mai are cine să aibă grijă de noi.. Stâlpul nostru, dragul nostru.. Rămâi veșnic inima și dragostea mea, singura mea iubire!”

Cum s-a produs accidentul cu 7 morți de pe E58

Au fost scene înfiorătoare pe Drumul European 58, în județul Iași, unde moartea a secerat șapte vieți într-un cumplit accident. Alte trei persoane, printre care și o gravidă aflată într-o ambulanță, au fost rănite.

Tragedia s-a petrecut după ce șoferul unui camion de mare tonaj a intrat pe contrasens într-o curbă și a lovit, una după alta, atât ambulanța cât și o autoutilitară plină cu muncitori, aflată în spatele salvării. Șoferul camionului a murit pe loc, iar odată cu el s-au stins și toți cei șase oameni din microbuz. Unii dintre ei au fost aruncați prin parbriz de forța năucitoare a impactului mortal.

La locul tragediei, peste tot sunt împrăștiate resturile celor trei vehicule implicate în acest carambol al morții. Unele victime s-au stins chiar în braţele celor care încercau să le salveze.

Victimele inconştiente aveau să fie declarate decedate rând pe rând, de echipajele de prim-ajutor ajunse în zonă.

Accidentul s-a produs între localităţile Bălțați și Târgu Frumos, pe o porţiune din Drumul European 58. Într-o curbă, şoferul camionului a pierdut controlul volanului, cel mai probabil că urmare a unei depăşiri. A intrat pe contrasens şi a acroşat ambulanța. Conducătorul auto al salvării, în care se afla o femeie gravidă în luna a nouă, a tras de volan ca să evite impactul și a ajuns pe câmp. În urmă, camionul s-a izbit frontal de duba cu muncitori.

Dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iaşi: „Au fost găsite iniţial șase persoane inconştiente. S-a început resuscitarea, pentru unele s-a declarat imediat decesul. A şaptea persoană, șoferul dubiței, a fost găsit și el în stop prin trauma."

Șoferul TIR-ului intrat pe contrasens, Andrei, a murit pe loc. Lucra pe camion de doi ani, după ce muncise în Anglia. Îşi cumpărase teren pentru o casă şi urma să se căsătorească în acest an. După ce a primit vestea morţii, iubita lui a postat pe Facebook un mesaj tulburător.

„Durerea mea nu o să mi-o aline nimeni. Iubirea mea, sufletul din mine", a scris ea.

În duba lovită în de TIR se aflau șase bărbaţi, care lucrau împreună în construcţii. Toţi au murit. Unul dintre ei, Constantin, avea 39 de ani și era tatăl a două fetiţe. Îi angajase pe ceilalţi cinci bărbaţi, cu vârste între 33 şi 61 de ani, pentru diverse lucrări în Iaşi.