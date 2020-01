Mesajul emoționant al familiei Aureliei Ion, la 6 ani de la accidentul aviatic din Apuseni

La șase ani de la tragedia aviatică din Munţii Apuseni, multe întrebări legate de accident au rămas fără răspuns. Cazul a devenit un dosar foarte complex, în timp ce viaţa celor implicaţi a fost influențată pentru totdeauna.

În 20 ianuarie 2014, un avion de mici dimensiuni care avea la bord un echipaj medical s-a prăbuşit într-o zonă împădurită din Apuseni, la limita dintre judeţele Alba şi Cluj, la o altitudine de peste 1400 de metri.

Echipa medicală mergea de la Bucureşti către Oradea, unde urma să preleveze ficatul de la un donator de peste 60 de ani care suferise un accident vascular cerebral.

În accident au fost răniţi copilotul Răzvan Petrescu şi medicii Radu Zamfir de la Spitalul Fundeni, Valentin Calu de la Spitalul Elias, Cătălin Pivniceru de la Spitalul „Sfânta Maria” şi Sorin Ianceu de la Spitalul Municipal din Beiuş, judeţul Bihor.

Din nefericire, pilotul Adrian Iovan a murit la scurt timp de la impact, în vreme ce tânăra Aurelia Ion, studentă la Medicină, a murit până ca echipele medicale să ajungă la avion.

La 6 ani de la catastrofa aviatică, familia Aureliei Ion a transmis un comunicat emoționant în care trage un semnal de alarmă față de modul în care se desfășoară ancheta, solicitând dreptate pentru cele întâmplate.

„Încă un an peste accidentul aviatic din Munții Apuseni. Un an de liniște. Prea multă liniște în condițiile în care avem doi morți și niciun vinovat! O anchetă ținută, încă un an, sub tăcere. Un dosar în care, 6 ani, nu s-a făcut NIMIC! Cât mai trebuie să aștept dreptatea?”, se arată începutul comunicatului.

„20 Ianuarie 2019 – ne pregăteam pentru o judecată dreaptă din partea magistratului de Înaltă Curte, o hotărâre care să aibă în vedere probele de la dosar, probe ce arată, confirmă, neregulile intervenției în operațiunea de localizare-căutare și salvare. De la teorie la practică... cale lungă! Judecătorul Șelaru Horia Valentin a uitat că nu poate să judece fără dosar și a trecut la treabă, a dat soluția...cea de dinainte bine stabilită, căci altfel, fără întreg dosarul, nu ar fi avut voie să se pronunțe. Și au făcut, și de data aceasta, o judecată "dreaptă"... au mers în linie dreaptă, fără abatere de la traseu...În timpul judecății, parte din dosar era ținut la Parchetul Militar”, continuă familia Aureliei.

În final, familia Aureliei Ion transmite: „20 Ianuarie 2020 – VREM DREPTATE PENTRU AURELIA ION! VREM DREPTATE PENTRU FAMILIA NOASTRĂ! VREM DREPTATE PENTRU URMAȘII NOȘTRI! 2020 – un an care poartă amprenta lui 20, așa că, voi cei cu responsabilitatea dreptății, să vă amintiți de ziua de 20 Ianuarie 2014 la fiecare pas! Să vă amintiți că sunt doi morți care-și cer DREPTATEA!.”