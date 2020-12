Mesajul cu care Andreea Esca a deschis ediţia specială a Ştirilor Pro TV, la 25 de ani de Pro TV

"Bună seara, România. Bună seara, București. Pro TV te salută! Sunt Andreea Esca, iar de 25 de ani, suntem împreună".

"Am crescut împreună, am luat atitudine, n-am acceptat compromisuri, ne-am susținut, și ne-am încurajat reciproc. Și mai ales, nu am lăsat răul să ne încurce în a face lucruri bune.

Dar, iată, că acest 2020 ne-a încercat din plin, pe toți. Într-o zi de martie, ne-a furat viețile. Ne-a bulversat planurile și așteptările, și le-a aruncat la coș. Apoi ne-a trezit, mai ceva ca un duș, cu apă rece. Să fie oare o lecție?

Indiferent de răspuns, am aflat cât de prețioasă este clipa, cât de calde erau îmbrățișările, și cât de important este să-i vezi, și să-i auzi pe ai tăi", este mesajul Andreei Esca la începutul ediţiei speciale a Ştirilor Pro TV, la împlinirea a 25 de ani de Pro TV.