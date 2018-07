Mesajul ambasadoarei Michele Ramis pentru Justiția din România, la recepția de Ziua Franței

Inquam Photos / Octav Ganea

Ambasadoarea franceză Michele Ramis a vorbit, într-un discurs ținut la Ambasada Franței, cu prilejul Zilei Naționale, despre păstrarea și apărarea „statului de drept și a independenței Justiției”.

În discursul său, diplomata a vorbit și despre prietenia ce leagă Franța și România, despre sezonul cultural care va debuta în toamna acestui an şi despre parteneriatul economic şi industrial, informează News.ro.

„Această prietenie este, întâi de toate, rodul istoriei. Evenimentele de celebrare a Centenarului vor constitui ocazia de a aminti cu forţă acest lucru, şi de aceea am dorit să înscriu în acest an Ziua Naţională sub semnul acestei comemorări”, a spus ea.

Astfel, în grădina ambasadei a fost organizată o expoziţie cu tema „Francezi şi Români în Primul Război Mondial”, consacrată marilor actori şi marilor momente ale acestor evenimente.

Cu ocazia centenarului Armistiţiului de la sfârşitul Primului Război Mondial, preşedintele Republicii Franceze a invitat pe 11 noiembrie 2018 la Paris o sută de şefi de stat şi de guvern, pentru „a ne aminti şi a construi împreună un viitor care să nu semene cu acea perioadă interbelică, când statele au lăsat guvernanţa mondială să slăbească, frontierele să se închidă, egoismul să prevaleze, în beneficiul regimurilor războinice”.

„Ca răspuns la creşterea tensiunilor în lumea contemporană, preşedintele Macron va lansa Forumul de Pace de la Paris, o reuniune anuală dedicată proiectelor, ideilor şi iniţiativelor apte să contribuie în mod efectiv la o mai bună cooperare internaţională cu privire la marile provocări globale, la o globalizare mai justă şi mai echitabilă şi la un sistem multilateral mai eficient. State, organizaţii internaţionale, colectivităţi locale, aleşi, ONG, fundaţii, întreprinderi, grupuri religioase, experţi vor veni să dezbată şi îşi promoveze proiectele”.

Ramis a amintit de personalităţile care şi-au adus aportul la relaţia dintre România şi Franţa - George Enescu, Emil Cioran, Mircea Eliade, Constantin Brâncuşi, Eugene Ionesco şi Anna de Noailles, al cărei nume îl poartă Liceul Francez din Bucureşti.

„În cadrul mandatului încredinţat de preşedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, mă străduiesc, cu energie şi convingere, să duc mai departe această relaţie franco-română”, a adăugat Ramis.

Ea a continuat: „Parteneriatul strategic din 2008 reprezintă cadrul politic al relaţiei noastre. Anul acesta îi sărbătorim cea de-a zecea aniversare şi-i vom fixa noi obiective concrete şi ambiţioase într-o largă paletă de domenii”.

Sezonul Franţa-România va fi deschis odată cu vizita la Paris a preşedintelui Iohannis, la sfârşitul lunii noiembrie, şi se va încheia la ambasada Franţei din Bucureşti, cu ocazia sărbătoririi zilei naţionale.

„Acest Sezon ne va permite să ne facem cunoscuţi artiştii şi creaţia lor, fiecare ţară în cealaltă, dar şi să intensificăm dialogul politic şi să consolidăm oportunităţile economice. El ne va permite să contribuim la construirea unei Europe a culturii, o cauză de suflet a preşedintelui Emmanuel Macron, precum şi să subliniem ataşamentul pentru o Europă puternică, democratică şi implicată pentru pace”.

Ambasadoarea a adăugat: „Preşedintele Macron este promotorul unui proiect ambiţios ce urmăreşte să-i facă pe cetăţenii noştri să redevină «fermecaţi» de ideea europeană, în aceste vremuri tulburi în care Uniunea Europeană este supusă unor factori de criză interni şi externi. Or, avem nevoie de o Europă care protejează cetăţenii şi este capabilă să răspundă acestor provocări”.

„Vedem în România un partener de prim plan pentru a duce mai departe acest proiect. Salut spiritul european al poporului român, deoarece a ştiut să reziste naţionalismului şi euroscepticismului care, din păcate, se dezvoltă pe continent”.

Preşedinţia Română a Consiliului Uniunii Europene, în primul semestru 2019, va avea de condus dezbateri importante - negocierea cadrului financiar multianual, finalizarea negocierii privitoare la ieşirea Regatului Unit, chiar înainte de alegerile europarlamentare -, a amintit ea.

„Suntem şi rămânem alături de România, pentru a ajuta la succesul acestei preşedinţii, în direcţia unei Europe a convergenţei, protectoare, mai puternică în lume şi bazată pe valori comune, după cum arată cele patru priorităţi ale Preşedinţiei Române”, i s-a adresat ambasadoarea preşedintelui Iohannis.

În plus, a afirmat Michele Ramis, „avem nevoie de o Europă care îşi protejează eficient cetăţenii şi care să fie puternică în lume, iar în acest sens consolidarea apărării europene este o necesitate. Într-o lume cu evoluţii incerte, trebuie să ne luăm propria noastră securitate în propriile mâini. Mă bucur că România este şi ea convinsă de nevoia de a dezvolta cooperări europene în domeniul apărării, în complementaritate cu NATO”.

Ea a punctat că Franţa încurajează toate eforturile ce vizează păstrarea şi apărarea acestor valori, „printre care statul de drept şi independenţa justiţiei ocupă un loc central”.

Ultimul pilon esenţial al relaţiei franco-române pe care l-a subliniat Michele Ramis a fost parteneriatul economic şi industrial despre care a spus că este solid.

„Schimburile noastre comerciale s-au dublat în 10 ani. Franţa este cel de-al treilea client al României, şi cel de-al 4-lea furnizor al său. În România, sunt active aproape 2 400 de firme franceze, făcând astfel din Franţa cel de-al 5-lea investitor străin din România. (...) Întreprinderile noastre cred în potenţialul economiei româneşti. Ele au nevoie, în mod natural, de un mediu stabil şi previzibil pentru a continua să investească şi să creeze locuri de muncă”.

În încheiere, ea şi-a exprimat dorinţa ca „perioada următoare să permită ţărilor noastre să conlucreze mereu mai strâns, în spiritul prieteniei care le-a însufleţit mereu, în slujba idealului comun al unei Europe a păcii, a democraţiei, a valorilor şi a prosperităţii”.

Ramis l-a citat pe Macron, care, pe 17 septembrie 2017, în discursul său despre Europa susţinut la Universitatea Sorbona, a spus: „Este de datoria noastră şi a voastră să trasăm singura cale care ne asigură viitorul: cea a refondării unei Europe suverane, unite şi democratice. Să avem împreună curajul să deschidem acest drum”.

La Sărbătoare Naţională a Franţei, ce comemorează căderea Bastiliei şi Revoluţia Franceză de la 1789, participă preşedintele României, Klaus Iohannis, şi numerosi diplomaţi şi politicieni.

