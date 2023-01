Mesajele publicate pe contul lui Andrew Tate de când a fost săltat de mascați. „Cine e mai bun decât TATE”

Chiar și după ce a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, Andrew Tate, unul dintre cei doi milionari britanici de origine americană, continuă să publice pe Twitter diverse mesaje cu subînțeles.

“Allah does not burden a soul beyond that it can bear."

I was made for battle.

A warrior of the light.

My enemies hope to attack me with lies.

They try to destroy the family unit, they try to silence any loud opposition.

I refuse to leave fellow men in the dark.

Someone needs to show them the light,

Who better than TATE.