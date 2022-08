A scos 300 de lei și a fost internat pe loc. O femeie povestește cum a fost nevoită să dea mită pentru a-și salva tatăl

Medicul de la Spitalul Militar din Sibiu, acuzat de luare de mită , va fi cercetat sub control judiciar.

Are o carieră de peste 20 de ani în această unitate medicală și, la 68 de ani, cariera îi e marcată de aceste scandaluri. Una dintre persoanele care l-au denunțat povestește cum a ajuns să-i dea bani doctorului pentru internarea tatălui ei și îngrijirea mai atentă. Deocamdată, medicul de boli interne este suspendat din funcție pe durata cercetărilor.

O femeie povestește că s-a dus la medicul de boli interne cu tatăl ei, care avea dureri mari de picioare.

Ramona Siterli, fiica unui pacient: "A zis că spitalul e plin de pacienți cu Covid și nu ar avea nici un loc pentru internare. Și, într-un final, s-a uitat la tata, i-a făcut cu degetele semn că gen 'ar costa' așa, scurt. Tata a scos din buzunar 300 de lei. În cinci minute, totul s-a aranjat, tata s-a dus în salon".

După câteva zile, însă, starea pacientului s-a înrăutățit. Fiica a încercat să stea de vorbă cu medicul.

Ramona Siterli, fiica unui pacient: "Am început să plâng în cabinet, totuși e situația delicată, ce să facem? A zis: 'Îl externăm, că nu avem ce face. O să vedeți dumneavoastră, acasă'. Am pus 300 de lei pe masă, pe birou. Cum am pus banii, imediat s-a schimbat, a luat la analizat dosarul, se făcea că citește. 'Nu-i dăm drumul, îl mai ținem o săptămână, nu-l externăm'".

În cele din urmă, femeia și-a mutat tatăl în alt spital. Aici, bolnavul a primit un alt diagnostic și tratament, până s-a făcut bine. Rudele omului sunt revoltate de modul în care a fost tratat.

Ruda pacientului: "Nu sunt în regulă aceste atenții. Oamenii au salarii, au depus un jurământ medical".

După ce două persoane au depus plângeri împotriva doctorului, procurorii au adunat probe pentru șase fapte de luare de mită.

Ioan Veștemean, prim-procuror Parchetul de pe Lângă Tribunalul Sibiu: "Practic, indirect sau direct condiționa actul medical de primirea anumitor sume de bani sau, eu știu, servicii, cum am mai spus, întreținere de spații verzi, produse alimentare, băuturi alcoolice, toate care practic au fost remise cu titlu de mită".

Medicul nu a putut fi contactat pentru a-și spune punctul de vedere.

Conducerea Spitalului Militar l-a suspendat din funcție și așteaptă rezultatul anchetei.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 05-08-2022 16:48