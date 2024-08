Medicul care a încercat să se sinucidă este iubitul doctoriței poreclite „Doamna cu coasa” de la Sf. Pantelimon | STENOGRAME

Bărbatul în vârstă de 53 de ani, medic anestezist și el, a fost găsit inconstient după ce și-ar fi administrat o substanță folosită la terapie intensivă. Doctorul apare în înregistrările procurorilor în timp ce vorbeste cu iubita lui de la Spitalul Sfântul Pantelimon despre un text despre sinuciderea unui medic care afirmase că noradrenalina nu ar salva vieți, ci ar prelungi suferința.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Medicul aflat într-o relație cu doctorița Maria Miron de la Spitalul Sfântul Pantelimon a fost găsit într-o toaletă publică din piața Sfântul Ioan din Brașov.

Era în stare de inconstiență și - spun surse din Poliție - și-ar fi administrat o perfuzie cu un medicament care induce somnul și este folosit la adulți pentru sedare în unitățile de terapie intensivă. Medicamentul nu se găsește, la liber, în farmacii și se eliberează doar pe bază de prescripție medicală.

Surse din anchetă au transmis că doctorul a fost identicat pe baza unui ecuson medical, găsit asupra sa. Bărbatul în vârstă de 53 de ani a fost dus, inițial, în stare gravă în Spitalul Județean de Urgență din Brașov și apoi transferat că Spitalul Militar din oraș.

Medicul care ar fi încercat să se sinucidă în toaleta publică din Brașov a fost intercepat de procurori în dosarul pacienților morți în secția ATI a Spitalului Sfântul Pantelimon. Discuțiile pe care le poartă cu iubita sa, Maria Miron, poreclită de colegii de serviciu „Doamna cu coasa”, apar în referatul cu propunere de arestare preventivă a doctoriței.

Cei doi vorbesc despre un text scris de un medic, cel mai probabil despre noradrenalină și glumesc pe seama acestui neurotransmițator.

P. C. L.: Uite, poți să te inspiri din ce a scris că e chiar foarte drăguț și exact asta spun și eu că... ea (noradrenalina NR.) nu tratează nimic.

MIRON MARIA: Îhî.

P. C. L.: Ea prelungește o suferință, deci nu tratează absolut nimic.

MIRON MARIA: Asta nu pot să zic că ce sunt eu, Dumnezeu ... (neinteligibil) … suferință?

P. C. L.: Păi nu, nu, nu.

MIRON MARIA: Hî, hî, hî.

P. C. L.: Păi nu, da' ce, sunt Dumnezeu să prelungesc suferință?

MIRON MARIA: Da.

P.C.L.: Tre' să-l lași pe Cel de Sus, nu pe nora să decidă.

MIRON MARIA: Da, Cel de Sus. Frumos.

P.C.L: Da.

Spitalul Militar din Brașov unde este acum internat iubitul doctoriței Maria Miron nu a comunicat până acum public informații despre starea acestuia. Poliția a deschis un dosar penal și face cercetări pentru vătămare corporală din culpă.

