Medic de la Spitalul ”Bagdasar-Arseni”, după atacul cibernetic: Nu s-au făcut raportări la Casa de Asigurări de Sănătate

„În jurul orei 8.30 dimineaţa am aflat de acest atac. Am fost anunţaţi de către administratorii Hipocrate că au serverele atacate cibernetic şi automat am întrerupt conexiunea la internet a spitalului, rămânând să funcţionăm numai offline. S-au efectuat toate operaţiunile curente, condică de medicamente, internări, externări, dar în sistem intern, fără raportări la Casa de Asigurări. Toată informaţia a fost stocată în serverele spitalului”, a declarat Florin Bica, la un post TV, luni seară.

Medicul a precizat că au fost timpi de aşteptare ”nesemnificativi” pentu pacienţi, în urma atacului cibernetic.

Întrebat dacă în continuare se va lucra offline, medicul a explicat că activitatea va continua în spital.

„Sigur că da, activitatea continuă”, a spus Florin Bica.

Sistemul informatic al mai multor spitale din Bucureşti şi din ţară a fost, luni, ţinta unui atac cibernetic care le afectează activitatea curentă. Conform Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), este vorba despre un atac cibernetic de tip ransomware asupra unui furnizor de servicii pentru mai multe spitale. DNSC anunţă că, potrivit datelor disponibile luni seară, au fost afectate 21 de spitale. Celelalte 79 de unităţi din sistemul de sănătate au fost deconectate de la internet şi se fac investigaţii suplimentare.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 12-02-2024 21:19