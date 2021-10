Mașinile dintr-o parcare au ars, în Galați. Proprietarii nu au putut să iasă din bloc pentru că s-a topit ușa

StirilePROTV

A fost panică marți seară în parcarea unui bloc din centrul orașului Galați, unde rând pe rând, cinci mașini au luat foc.

Din cauza căldurii emanate de vâlvătăi, ușile din termopan de la intrarea în clădire s-au topit și locatarii nu puteau să iasă pentru a-și salva autoturismele.

Pompierii nu exclud ipoteza focului pus intenționat pentru că flăcările au pornit de sub una dintre mașini.

Incendiul a pornit în jurul orei 23. Atunci, potrivit martorilor, s-ar fi auzit o bubuitură. O maşină a luat foc şi flăcările au început să se propage.

„Asta a luat prima foc, a doua. După aia s-a extins în dreapta, la asta şi, din cauza vântului, şi-a treia, şi-a patra, şi-a cincea. Flăcările erau până la etajul cinci şi funinginea se ridică" explică un bărbat.

N-a durat mult până când vâlvătăile au început să se răspândească şi la maşinile din jur. Oamenii au intrat în panică, mai ales ca unii au rămas blocaţi în scara blocului.

Bărbat: „Am auzit doar o bubuitură puternică, am ieşit, am văzut incendiul. M-am temut, mi-am luat maşina, am dus-o cât mai departe posibil..."

Proprietar autoturism: „N-am putut să ies din bloc că începeau să se topească uşile. Aveam cheia la mine, zic să mut... Să mut, ce să mut, că, dacă explodează... Pe scara blocului, deja când am ieşit era un fum înecăcios şi toxic, nu se putea respira".

Locatarii de la primele etaje s-au autoevacuat, pe de o parte din cauza fumului, pe de alta, de teama că ar putea să se producă o explozie.

Femeie: „Eram în casă şi am auzit lumea fugind pe scări.

Reporter: A fost fum şi pe scara blocului?

Femeie: „A intrat. Nu puteam respira..."

Lt. col Eugen Chiriță, purtător de cuvânt la ISU Galaţi: „Se pare că incendiul a plecat de la partea din spate a autoturismului, pe dedesubt. Dar cercetăm în continuare. Organele abilitate, în speţă poliţia, va cerceta această cauză."

Deocamdată sunt luate în calcul toate ipotezele: de la o mână criminală, până la un scurtcircuit sau o defecţiune apărută la una dintre maşini.