Mașina unor tineri care se întorceau de la nuntă, implicată în accident. Șofer: ”Am adormit”

Oboseala şi-a spus cuvântul în cazul a trei tineri care se întorceau duminică de la o nuntă. Pe Drumul Naţional 72, ce leagă Ploieştiul de Târgovişte, şoferul a aţipit la volan şi s-a proptit cu maşina într-un stâlp.

El a scăpat teafăr, dar prietena lui şi un amic au ajuns la spital.

Accidentul s-a petrecut în localitatea Adânca. Şoferul în vârstă de 23 de ani, iubita lui şi un amic se îndreptau spre Târgovişte, după ce toată noaptea au petrecut la o nuntă. Nu mai aveau mult până la destinaţie când maşina în care se aflau a ieşit de pe drum.

"Am venit de la o nuntă, am aţipit la volan, am zis că mai am 10 minute până la Târgovişte şi într-o curbă am adormit", povestește șoferul.

Automobilul a ajuns în șanțul de pe marginea şoselei şi s-a oprit într-un stâlp.

Cei doi pasageri, ambii în vârstă de 22 de ani, au suferit răni uşoare şi au fost transportaţi la spitalul judeţean din Târgovişte.

Şoferul a fost testat de poliţişti şi nu consumase alcool. Pe numele lui a fost deschis însă un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă.

