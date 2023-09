„Când am deschis ușa, doi muncitori au căzut”. Cum s-a produs accidentul cu doi morți și 12 răniți, din Mureș

Două persoane au murit, iar alte 12 se află în spital, unele în stare critică.

Accidentul s-a petrecut cu puțin după ora șapte dimineața, în localitatea Chibed, județul Mureș. Călătorii din microbuz, care mergeau la muncă la Sovata, spun că au văzut un camion cum pur și simplu se năpustește asupra mașinii lor. Șoferul microbuzului nu avea nici o șansă să evite impactul, spun martorii. Microbuzul a fost aruncat într-un copac, iar camionul s-a oprit pe partea opusă, în peretele unei case.

Martor: „Un zgomot uriaș, atât am auzit. Când am ieșit, am ajutat oamenii, scoteam pasagerii din autobuz. Era în stare de șoc o doamnă. Am auzit că probabil camionul a intrat pe contrasens în autobuz. Păcat pentru victime și pentru șofer. A murit nevinovat.”

Martor: „Când am deschis ușa, doi muncitori au căzut. l-am împins și m-am dus înauntru. Strigături, am sunat la dispecerat. Urlau, plângeau”.

Șoferul microbuzului a murit pe loc. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri și ambulanțe.

Plut. adj. Iuga Brad Darius, ISU Mureș: „Ajunși la fața locului, am constatat că sunt trei victime încarcerate și alte victime aflate în afara autoturismelor. Intervenția a fost dificilă, a fost nevoie de sprijin din cadrul detașamentului Târgu Mureș deoarece impactul a fost foarte puternic, iar victimele au deformat într-un mod semnificativ caroseria microbuzului”.

Răniții au fost transportați la spital, iar două persoane, în stare foarte gravă, au fost preluate cu un elicopter SMURD. La spital, a mai murit una dintre victime.

Șoferul camionului: „Am intrat în curbă, am tras de volan în dreapta”.

Șoferul camionului a fost verificat cu aparatele alcooltest și DrugTest. Rezultatele au fost negative. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

