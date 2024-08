Mărturiile părinților care și-au salvat copilul din calea unei mașini care fusese proiectată pe trotuar, lângă ei, în Galați

Întreaga scenă a fost surprinsă de o cameră de supraveghere, iar în imagini se vede cum instinctul tatălui de a-şi proteja pruncul s-a dovedit salvator.

Secvențele care se derulează în aceste momente arată cât de aprope de o tragedie au fost cei doi părinți care își plimbau copilul de 8 luni, în centrul Galațiului. Cuplul a reușit să se ferească în ultimul moment din calea mașinii care se rostogolește pe șosea și ajunge pe trotuar.

Autoturismul de culoare albă - condus de un tânăr de 24 de ani - face o depășire interzisă prin dreapta, iar manevră îl ia prin suprindere pe șoferul de 18 ani al mașinii care vine din spate, pe prima bandă.

Acesta este momentul impactului dintre cele două vehicule. Mașina de culoare neagră este împinsă de pe șosea. Apoi se răstoarnă și lovește un stâlp de iluminat.

Uitați-vă acum la cuplu care își plimbă copilul. Tatăl care vorbește la telefon este primul care reacționează în momentul în care vede că autoturismul se răstoarnă pe trotuar.

Se trage împreună cu căruciorul celui mic cât mai departe de șosea, iar soția îl urmează grăbită.

Bara de protecție a mașinii care se desprinde în urma impactului cu stâlpul aproape că îi lovește.

Cei doi soţi sunt protejaţi de un cilindru folosit pe post de masă, în spatele căruia s-au refugiat.

Ascultați în cele ce urmează mărturiile părinților și cum susțin aceştia că au reușit să se salveze.

Florin Dorojan: „Am așteptat să văd traiectoria mașinii. Am văzut că se ducea-n altă parte. Apoi, când a lovit stâlpul mi-am dat seama că vine spre noi. După mine, am crezut că se duce chiar pe lângă noi. Atunci când a lovit stâlpul m-am panicat. Instictual ne-am ridicat, nu știu... Orice părinte ar face la fel.”

Mirela Dorojan: „Nu ne așteptam să vină spre noi. Am crezut că se oprește pe trotuar. Când am văzut că vine spre noi, ne-am speriat foarte tare. Am făcut un atac de panică după impact și am plecat de acolo ne era frică să nu explodeze.”

Nici șoferul mașinii de culoare neagră nu a fost rănit în accident. Tânărul de la volanul autoturismului alb a fost amendat cu 650 de lei pentru că nu s-a asigurat atunci când a schimbat direcția de deplasare.

Robert Otoman, pilot: „Este o culpă comună deoarece autoturismul alb a început să schimbe banda de circulație când era pe trecerea de pietoni, iar autoturismul negru care venea din spate clar avea mult peste viteza legală deoarece în dreptul trecerilor de pietoni trebuie să circulăm cu maxim 30 de kilometri pe oră.”

Şoferii implicați nu au consumat alcool sau droguri - a transmis poliția.

