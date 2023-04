Mărturiile Alexiei, fetița cu mâinile replantate după un accident: „De ce să mă simt negativ dacă sunt acum bine?” | VIDEO

Accidentul a avut loc în Pașcani, în timp ce Alexia și fratele ei, Eric, mergeau la un spectacol de dans, la București. În urma accidentului, fata a rămas complet fără un braț, iar celălalt a fost strivit. Eric a fost eroul Alexiei, el reușind să-i recupereze brațul amputat și să o ducă la salvare.

Eric, fratele Alexiei: „Mergeam spre București la un spectacol la care am fost și noi chemați și s-a întâmplat incidentul acesta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și lui Silviu, care se afla în stânga mea și care a fost și el foarte grav afectat la cap. El cred că m-a salvat și după eu am salvat-o pe sora mea”.

Sidonia Susanu, medic: „Fusese după o zi în care deja mai avusesem o fetiță venită după un accident cu strivire a membrului inferior stâng și nu ne-am așteptat ca în seara următoare să fim anunțați că s-a activat codul roșu cu victime multiple, copii. Inițial ni s-a spus că sunt mult mai mulți copii. La nivelul spitalului ne-am organizat foarte repede ca să putem primi un număr necunoscut de pacienți grav răniți. Medicul care era de gardă mi-a transmis despre Alexia că are o mână strivită și o mână amputată, moment în care am spus că mâna strivită o vom amputa și o vom remplanta pe cea care este detașată complet pentru că aceasta părea mai puțin lezată. A fost o decizie de o fracțiune de secundă. În momentul în care i-am văzut membrele, mâna dreaptă avea două structuri nervoase principale, dar masele musculare erau foarte puternic strivite. Dar, pentru că șansa de recuperare depinde de integritatea structurilor nervoase, practic, șanse mai mari avea, în ciuda strivirilor masive, membrul superior drept. M-am gândit: Doamne, cum să-i amputez copilului o mână care are doi din trei nervi principali. Și am spus cu Dumnezeu înainte, eu încerc să i le pun pe amândouă”.

În toată această poveste, Alexia și-a păstrat zâmbetul pe buze.

Alexia: „Când eram în spital nu puteam să văd altă cale, de ce ar trebui să mă simt negativ dacă eu sunt bine și sunt acum pe picioarele mele?”

Sidonia Susanu, medic: „După 20 de ore de operat, Alexia s-a trezit și ne-a întrebat unde sunt părinții ei, iar următoarea frază a fost cu un zâmbet foarte larg, un pic amețită, și ne-a spus: vă mulțumesc frumos că m-ați operat. A fost un moment extrem de emoționant în care pur și simplu simți că ți se înmoaie genunchii”.

