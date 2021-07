Mărturia tulburătoare a unui bărbat muşcat de cap de un urs: ”Mi-a rupt osul cum rupe un copil o grisină”

Adrian Sima, un bărbat de 39 de ani din Piteşti muşcat de cap de urs în urmă cu peste doi ani şi jumătate, a decis să îşi facă publică acum povestea în contextul în care numărul atacurilor urşilor a crescut îngrijorător în România, scrie ePitesti.ro.

Bărbatul a decis să îşi spună povestea pentru site-ul epitesti.ro şi cu speranţa că autorităţile vor lua măsurile ce se impun pentru a preveni alte incidente similare.

Evenimentul s-a produs pe 11 noiembrie 2018. Adrian Sima era la o partidă de vânătoare de mistreţi în localitatea Mălureni, aproape de Piteşti. Partida s-a desfăşurat normal, până când, spre final, aşteptând gonacii, lui Adrian Sima i-a apărut în faţă un urs foarte mare. Niciun urs nu se comportă la fel.

„Ursul a trecut de mine, undeva în lateral dreapta aveam un drum forestier, a ieşit la drumul respectiv şi nu trebuia decât să traverseze râul să plece. În drum, s-a întors efectiv spre mine, m-a fixat şi a luat-o glonţ spre mine. Câteva secunde. Nu ai timp să reacţionezi, să gândeşti. Am urlat cât am putut de tare la el, dar a continuat să alerge spre mine. Aveam o puşcă, am tras un foc în pământ, la 10 metri în faţă, să încerc să-l sperii. Când am văzut că tot continuă să alerge, m-am blocat efectiv şi m-am întors cu spatele pe după un pom. A venit şi m-a luat de picior”, spune Adrian Sima.

În momentul în care ursul l-a luat de picior, Adrian Sima s-a ales cu cinci găuri în pulpa dreaptă, şi în acele clipe teribile au început gândurile negre. După ce ursul i-a dat drumul la picior, a avut noroc că a căzut între doi arbori, extrem de apropiaţi de corpul său: „Mi-a dat drumul la picior şi a încercat să mă ia de cap, era în spatele meu. Instinctiv am ridicat mâna să mă apăr şi atunci m-a muşcat de mâna stângă, aici unde am şi o tijă metalică de 15 centimetri. Osul de la mâna stângă a fost rupt exact cum rupe un copil o grisină, atât de uşor. Are o forţă incredibilă. Sincer să vă spun, mă aşteptam să mor. În momentul în care m-a apucat de cap, atunci am zis că este sfârşitul. M-a muşcat de cap, am avut un colţ la 2 milimetri de carotidă şi încă unul la 4 milimetri de unde se îmbină coloana vertebrală cu cutia craniană Băiatul care era cu mine, a aruncat cu pietre către urs, către noi, şi ursul mi-a dat drumul, într-un final”, mai povesteşte Adrian.