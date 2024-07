Mărturia șocantă a bărbatului din Vaslui care a găsit un cadavru într-o valiză, pe marginea drumului. „Era gol-goluț”

Valiza ar fi apărut sâmbătă dimineață pe marginea drumului în satul Pungești, din Vaslui. Localnicii au trecut pe lângă ea fără să se întrebe ce s-o afla în ea sau să alerteze autoritățile.

Oamenii și-au dat seama că ceva este în neregulă abia când mirosul a devenit insuportabil, dar s-au gândit că este vorba despre un animal mort.

Mirosul i-a atras atenția și unui localnici care trecea pe acolo cu vacile și și-a făcut curaj să afle ce se află în bagaj.

„Înăuntru am văzut un cadavru, era gol-goluț, al unui bărbat, care stătea în poziția ghemuit. Noi, pe moment, am spus că e un câine sau un alt animal, dar când am văzut genunchiul, ne-am dat seama că este om. Era vânăt de la brâu în sus, capul era umflat și vânăt tot. Un miros care m-a dat pe spate. Am închis înapoi capacul și am pus pe cei care erau acolo, să sune repede la 112. Ne-am dat seama că vorbim despre o crimă”, a declarat tânărul pentru Vremea Nouă.

Poliția a venit destul de repede la fața locului. Gheorghiță susține că a fost pus de polițiști să scoată el cadavrul din valiză.

„Poliția când am văzut că sunt mai curajos, m-a pus să scot cadavrul din valiză. Era un bărbat cam de vreo 50 de ani. Nu cred că este de la noi din sat”, a mai spus el.

Cei care locuiesc în preajmă spun că victima nu ar fi din satul lor și că acolo nu s-ar fi înregistrat niciun caz de dispariţie în ultima vreme.

Ancheta, care se anunță a fi una dificilă, a fost preluată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui.

„La data de 15.07.2024, ora 21.27, o patrulă de poliție din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Vaslui a fost sesizată telefonic de către un bărbat din satul/comuna Pungești, județul Vaslui, cu privire la faptul că, în vecinătatea unui drumul sătesc din Pungești, pe marginea drumului, se află un geamantan, în interior caruia se află cadavrul unei persoane necunoscute, de sex masculin. La fața locului s-a deplasat o echipă complexă de cercetare, formată din cadre ale Poliției Municipiului Vaslui, Serviciului Investigații Criminale și Serviciului Criminalistic, coordonată de inspectorul șef al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui. Totodată, la fața locului s-a deplasat și procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui. În cauză sunt efectuate cercetări în vederea stabilirii identității persoanei decedate, împrejurărilor în care s-a produs decesul acesteia și dispunerea măsurilor legale”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.

