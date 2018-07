Mărturia scriitoarei care a fost torturată pentru că ”ar răpi copii cu ambulanța”

Psihoza socială "ambulanța neagră care răpeşte copii" a atins noaptea de miercuri spre joi cote înfricoşătoare.

O scriitoare din Brăila, care străbate tara într-o salvare ca să îşi promoveze cea mai recentă carte a fost bătută şi umilită în zona Gării de Nord din Bucureşti.

A făcut greşeala să parcheze acolo, iar cei din zonă au atacat-o, convinşi că vrea să le facă rău celor mici. Agresorii nu s-au sfiit şi au torturat-o.

Scriitoarea Doina Popescu Brăila era de două zile în Bucureşti şi plănuia să îşi promoveze proiectul intitulat: "Ambulanța Literaturii". Femeia a parcat în zona Gării de Nord ca să înnopteze. Din păcate, salvarea cumpărată din Italia pe care o foloseşte pentru transport a atras atenţia.

Doina Popescu Brăila: "Am dormit tot în ambulanţă fiindcă eram învăţată. În prima noapte nu am avut probleme, dar în a doua nopate s-a trezit un individ să mă filmeze în timp ce mă schimbam. S-a luat de mine că am tricou negru şi imediat am devenit suspectă."

De aici până la o adevărată isterie în masă a fost nevoie doar de un zvon. Unul potrivit căruia o ambulanţă neagră răpeşte copii. Oamenii din zonă s-au panicat şi în final au devenit violenţi, acuzând-o pe femeie că vrea să le ia copiii pentru trafic de organe.

Scriitoarea a fost asaltată de zeci de persoane care au lovit-o şi au torturat-o.

Doina Popescu Brăila: "M-a ars cu ţigarea pe față."

După ce poliţia a ajuns la faţa locului, iar femeia şi câţiva suspecţi au fost duşi la audieri, circul s-a mutat în faţa secţiei. Rănita a primit îngrijiri medicale, însă a refuzat să meargă la spital.

"De trei zile umblă pe strada îmbrăcată în măicuţă şi urmăreşte copiii", a strigat o persoană.

"Ademenea copiii cu bomboane", a spus o altă persoană.

Mitul ambulanței care răpeşte copii circula de ani de zile în România şi a făcut obiectul unei anchete a poliţiei. De altfel, autorităţile au transmis public că este vorba despre o informaţie total falsă şi precizează că nu au înregistrat niciodată o dispariţie de acest fel.

Gabriel Diaconu,, psihiatru: "Poveştile pe care le-am auzit în copilărie, miturile, unele foarte riricole, în anumite momente capătă o anumită toxicitate, o bulă care explodează. Primitivisul apare în aceste grupuri urbane pentru că aceşti oameni au fost uitaţi de stat şi atunci şi-au remaniat gândirea şi spun că ei trebuie să aibă grijă de ai lor şi cum au grijă.. aşa."

Chiar dacă autorităţile au negat vehement că această poveste ar avea legătură cu realitatea, sute de oameni au comentat pe paginile de socializare, suspectând că este vorba de un adevăr ascuns. Nu este, au explicat poliţiştii din nou. Iar dacă cineva are vreo suspiciune legată de o altă persoană, este invitat să sune la 112 şi în niciun caz să nu recurgă la violenţă.