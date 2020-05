Mărturia emoționantă a asistentului SMURD, chemat să își salveze propriul fiu

Un asistent SMURD din Timiș a trecut prin infern în cadrul celei mai grele misiuni cu putință.

Apelul dispecerului anunța că trebuie să meargă la salvarea unui copil de patru ani, lovit de o mășină. Elicopterul, care abia aterizase după o altă intervenție, a decolat din nou, spre locația indicată.

În scurt timp, bărbatul a fost sunat de soție și anunțat că fiul lor a fost implicat într-un accident. Și-a dat seama, în acea secundă, că merge, de fapt, să-l salveze pe băiețel.

Sebastian Petruș- asistent medical în cadrul SMURD Timiș: „Trebuia să mă duc acolo să îl ajut, nu să mă duc să plâng și cred că a fost bine, îmi amintesc tot, am deschis, am fugit spre ambulanță , am, deschis ambulanța, iar când l-am văzut pe Mario pe targă a fost un sentiment oribil”.

Sebastian are 30 de ani, iar ultimii patru și i-a petrecut la SMURD. A fost în sute de misiuni, niciuna la fel de grea ca cea de sâmbătă. Se întorcea, împreună cu echipajul, de la Arad, când a auzit solicitarea pentru localitatea Fardea. Exact acolo unde fiul său, de patru ani, se afla la bunici. Glasul tremurând al soției l-a anunțat, prin telefon, că despre el este vorba.

Sebastian Petruș- asistent medical în cadrul SMURD Timiș: " În momentul acela i-am spus că vom pleaca și noi spre el, înainte a plecat ambulanța de la Făget și noi. În aproximativ 15-20 de minute aproximativ am ajuns și noi, nu știu să vă spun, timpul a trecut greu”.

Secole întregi i-au părut acele minute. A urmat apoi drumul spre spital.

Sebastian Petruș: ”În elicopter cred că nu am vărsat nici o lacrimă cât am fost în fața lui, până a ajuns elicopterul; la Timișoara și am aterizat pe aeroport atunci am ieșit un pic afară, trebuia să mă descarc. Mi-a spus că mă iubește de multe ori, e greu, dar e frumos. Mi-a spus din suflet și îmi spune și acum, întruna. Eu doar mi-am făcut meseria și atâta tot".

Micuțul a fost operat la Spitalul de Copii "Louis Țurcanu". Avea fractură de femur și un traumatism la cap.

Au deja planul făcut pentru când ajung acasă: Mario va primi o bicicletă verde.

Sebastian Petruș: "Gândul la el, în primul rând gândul că trebuie să îl fac bine și că este un copil și gândul ăsta te motivează. Că este copilul meu trebuie de te gândești de 100 de ori că trebuie să îl faci bine. Primul lucru pe care îl veți face când plecați din spital? Va trebui să cumpărăm bicicleta”.

Salvatorul mărturisește că orice intervenție este specială, darmite când e vorba despre un copil!

Nimic nu te pregătește însă pentru momentul în care trebuie să-l vezi chiar pe al tău suferind, după un incident precum cel în care a fost implicat micuțul Mario.

Sebastian Petruș: ”Când vine vorba de copil o trăiești altfel și sentimentul e un picuț mai puternic. Reporter: V-a spus copilul atunci că vrea și el să fie salvator? Da, mi-a spus după ce a ieșit din operație, după ce am vorbit cu el că și el vrea să fie, să fie meseria mea”.