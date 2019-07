Protest în Botoșani din cauza drumurilor proaste: "Moldova e izolată"

Protest neobişnuit vineri în Botoşani. Sute de oameni au ieşit în stradă, supăraţi că îşi rup maşinile pe drumurile proaste, pline de gropi.

Protestatarii au încercat să stea de vorbă cu şeful Consiliului Judeţean, însă acesta şi-a luat concediu. Ca să-i atragă atenţia că nu mai au pe unde circula în siguranţă, oamenii i-au trimis simultan mesaje pe telefonul mobil, în care i-au spus ce drumuri au nevoie urgentă de reparaţii.

Protestul a scos din case sute de oameni care au mers în marş prin centrul oraşului, cu pancarte şi vuvuzele.

La Consiliul Judeţean, protestatarii au aflat că preşedintele tocmai şi-a luat concediu. Aşa că i-au trimis numeroase mesaje în care i-au scris ce drumuri arata ca după război şi trebuie reperate urgent.

Localnică: Sunt dezamăgită de toată clasa politică. Sunt în asentimentul tuturor, dar dacă nu o să ne unim nu o să facem nimic.

Localnic: Avem nevoie de infrastructură. Dacă stăm acasă şi ne plângem că ne este greu şi nu facem nimic, nu progresăm.

La protest s-au alăturat şi oameni din alte oraşe ale Moldovei.

Localnici: Simţim că suntem la capătul puterilor, suntem neîndreptăţiţi şi Moldova e izolată, nfrastructura este la pământ.

Localnic: Am venit de la Milano, locuiesc acolo de 23 de ani şi n-am lipsit la niciun protest făcut în România. Nu am uitat de unde am plecat.

Şi în urmă cu câteva luni, sute de oameni au protestat nemulţumiţi de drumurile proaste din Moldova, însă nu s-a întâmplat nimic între timp.

